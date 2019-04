Marchena frena un testimoni que parla del dret a autodeterminació: "És un insult"

El president de la sala que jutja el procés independentista al Tribunal Suprem, Manuel Marchena, ha tallat de forma contundent l'interrogatori que realitzava aquest dijous l'advocat Benet Salellas a un dels seus testimonis proposats, el catedràtic de Dret Constitucional Encoh Alberti, quan aquest parlava sobre dret d'autodeterminació. "No podem permetre que el judici es converteixi en una lliçó d'un constitucionalista als magistrats del Suprem, això és un insult als membres del tribunal", ha assenyalat.









El testimoni, el setè a comparèixer aquest dijous, havia estat citat per tres testimonis de les defenses, entre ells Salellas, que l'ha interrogat sobre l'anomenat 'Llibre Blanc' que va redactar al seu dia el Consell Assessor per a la Transició Nacional, del qual formava part. Entre d'altres assumptes, l'advocat -que defensa el que va ser president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart- li ha preguntat sobre si el Consell va analitzar el dret de determinació.





El catedràtic ha començat a dissertar sobre el dret a l'autodeterminació dels pobles colonitzats reconegut per l'ONU i, quan anava a començar a parlar d'un "dret a l'autodeterminació intern" ha estat interromput per Marchena, que ha recordat l'advocat Salellas que l'esmentat Llibre Blanc per a la Transició Nacional és un document incorporat a la causa, llegit "de la primera a l'última pàgina" pels membres del tribunal i és conegut públicament.





"Si el testimoni fa una dissertació acadèmica converteix el professor en perit", ha advertit Marchena a l'advocat de Cuixart, al qual ha retret que fos perfectament coneixedor d'aquesta circumstància.





Posteriorment, i en un to que ha anat endurint conforme anava parlant, el magistrat ha manifestat que no podia permetre que el judici es convertís en "la lliçó d'un constitucionalista als magistrats del Suprem sobre la visió externa o externa del dret d'autodeterminació" .





"No puc permetre que el judici es converteixi en una dissertació d'un constitucionalista, això és un insult als membres del tribunal", ha afegit, per insistir de nou en que "la Sala no pot escoltar lliçons de dret constitucional".





No obstant, ha comminat el testimoni a que seguís amb el seu interrogatori en el sentit de les seves preguntes inicials, que sí eren procedents per referir-se a un document que és citat en els escrit de les acusacions per basar la seva petició de condemna.