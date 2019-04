El 'petit Nicolás' es presenta a les eleccions europees amb un nou partit per a joves

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut en el seu dia com 'el petit Nicolás', es presenta a les eleccions europees del proper 26 de maig com a cap de llista d'Influència Jove, el nou partit que ha creat, "sense ideologia però amb idees", i que persegueix, entre altres coses, "donar poder a la joventut": "l'anomenada generació mil·lenial, una de les més vulnerables dels últims segles".









Així es recull en el manifest de presentació d'Influència Jove, un partit de nova fornada -es va registrar al Ministeri de l'Interior el passat 4 d'abril- però que suma ja a Instagram amb 2,6 milions de seguidors, i això que només té 'penjades' 13 publicacions. Bé és veritat que el compte de la formació procedeix del perfil personal del propi Francisco Nicolás.





El conegut com a 'petit Nicolás' es va fer famós després de ser detingut el 2014 i després processat per usurpació de funcions públiques en fer-se passar per assessor del Govern de Mariano Rajoy. La Fiscalia li demana sis anys de presó.





Ara, després d'haver participat en un 'reality show', Gómez Iglesias ha saltat a l'arena política creant un partit enfocat a la joventut i que ha presentat una llista a les europees. Per formalitzar la candidatura, ha d'haver reunit 15.000 signatures d'aval.





Influència Jove es presenta com un partit "apolític" -"no tindrà ideologia, sinó idees"- i que el seu objectiu no és governar sinó condicionar amb propostes que creuen que poden ser útils per als joves.





"No existeix ni el Ministeri de la Joventut", comenta ell mateix en un dels vídeos publicats en el compte de la nova força política, que neix amb la voluntat de "canviar les regles del joc" i per "posar en risc" els partits tradicionals que, segons ell, "han fallat en proporcionar una resposta adequada als problemes dels joves".