Les investigacions judicials per delictes sexuals van créixer un 26% a Barcelona el 2018

Les investigacions en els jutjats de Barcelona per delictes contra la llibertat sexual van créixer un 26,05% en 2018, amb 1.795 diligències obertes respecte a les 1.424 de 2017.









Són dades de la Memòria dels Jutjats de Barcelona 2018, presentada aquest dijous a la jutgessa degana, Mercè Caso, al costat dels jutges delegats de les jurisdiccions social, civil i de menors, Xavier González de la Ribera, Roberto García i Mariano David García, respectivament.





Van registrar augments entre 2017 i 2018 l'assetjament sexual --de 152 casos a 427--, l'agressió sexual --de 943 a 1.235-- i la violació --de 3 a 27--, mentre que l'abús sexual va baixar de 326 a 106.





Cas ha explicat que el fet que hi hagi més denúncies "no és necessàriament dolent" perquè els delictes relacionats amb la llibertat i la indemnitat sexual solen ser realitats que no es denuncien.





"No necessàriament vol dir que hi hagi més fets, el que sí que vol dir és que nosaltres estem investigant més fets, i això cal veure-ho en un sentit positiu", ha subratllat.