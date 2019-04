La Comissió promotora de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha acusat el Govern de "maquillar l'incompliment de la Llei" d'aquesta prestació amb dades que s'inclouen en els nous beneficiaris a persones que ja rebien anteriorment complements de pensions no contributives .









En un comunicat aquest dijous, els impulsors han explicat que el 15 d'abril, "en plena campanya electoral", diversos mitjans van publicar a 'pàgines especials' una informació que dedueixen que té el seu origen a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.





En aquests textos, s'informava que hi ha més de 120.000 beneficiaris de la RGC i que es tracta d'un 92% més que els 62.525 que rebien la Renda Mínima d'Inserció (RMI), però no suma als 44.895 que ja rebien complements a pensions no contributives, de manera que si se sumen els dos col·lectius (107.420), les noves sol·licituds aprovades de la RGC només sumen 13.080, un 12% més.





Els promotors han recordat que han reclamat en diverses ocasions a la Conselleria que distingeixi les persones que reben la RGC completa i les que tenen complements en donar les dades sobre beneficiaris.





Han assegurat que la implementació de la RGC està sent "deplorable", i que una moció del Parlament va demanar al novembre de 2018 el Govern revisar totes les sol·licituds que havien estat denegades des de l'inici de la prestació --en setembre de 2017--, i la comissió desconeix si s'ha complert.