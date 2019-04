Western Stars, el nou àlbum d'estudi de Bruce Springsteen, surt a la venda el 14 de juny a través de Columbia Records, tal com informa Sony Music a comunicat.









En el seu llargament esperat primer àlbum d'estudi en cinc anys, Bruce Springsteen porta la seva música a un nou lloc, inspirant-se en els discos pop del sud de Califòrnia de finals dels 60 i principis dels 70.





L'àlbum es va gravar principalment en l'estudi que Springsteen té a casa a Nova Jersey, amb enregistraments addicionals a Califòrnia i Nova York.





Columbia Records llançarà el dinovè àlbum d'estudi de Springsteen el proper 14 de juny. Western Stars estarà disponible per a reserva aquest divendres 26 d'abril.





"Aquest disc és un retorn a les meves cançons basades en personatges i amb extraordinaris arranjaments orquestrals a l'estil cinematogràfic", diu Springsteen, que afegeix: "És una joia de disc".





Les 13 cançons de Western Stars abasten una àmplia gamma de temes relacionats amb els Estats Units: carreteres i zones desèrtiques, d'aïllament i comunitat i la permanència de la llar i l'esperança.





La cançó i el vídeo de Hello Sunshine, primer avanç d'aquest nou àlbum, estaran disponibles a partir d'aquesta mateixa mitjanit, anuncia Sony Music.





Ron Aniello, productor de l'àlbum al costat de Springsteen, també toca el baix, el teclat i altres instruments, mentre Patti Scialfa presta la seva veu i contribueix amb arranjaments vocals en quatre cançons.





Els arranjaments musicals no només corresponen als instruments de corda, vents i el pedal steel, també inclouen aportacions de més d'altres 20 músics, entre ells Jon Brion (que toca la celesta, el Moog i l'òrgan FARFISA), així com les col·laboracions dels artistes David Sancious, Charlie Giordano i Soozie Tyrell. La barreja de l'àlbum va estar a càrrec de Tom Elmhirst.





Les cançons de Western Stars són Hitch Hikin', The Wayfarer, Tucson Train, Western Stars, Sleepy Joe's Cafe, Drive Fast (The Stuntman), Chasin' Wild Horses, Sundown, Somewhere North of Nashville, Stones, There Goes My Miracle, Hello Sunshine i Moonlight Motel. Totes les cançons van ser escrites per Bruce Springsteen.