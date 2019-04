L'exposició 'Òpera. Passió, poder i política', concebuda pel Victoria and Albert Museum de Londres en col·laboració amb la Royal Opera House i produïda per la Caixa, s'ha inaugurat aquest dijous, 25 d'abril, a CaixaForum Madrid amb l'objectiu de narrar els 400 anys d'història d'aquest gènere musical a través d'una experiència sonora individual protagonitzada per vuit estrenes de vuit compositors en les seves respectives ciutats.





MÉS INFORMACIÓ El CaixaForum exposa més de 200 objectes luxosos de l'antiguitat





En aquest sentit, la mostra permet als assistents recórrer Europa a través de les estrenes de Claudio Monteverdi (Venècia), Dmitri Shostakóvich (Leningrad), Georg Friedrich Händel (Londres), Wolfgang Amadeus Mozart (Viena), Giuseppe Verdi (Milà), Richard Wagner (París), Isaac Albéniz (Barcelona), i Richard Strauss (Dresden), segons ha informat la Caixa en un comunicat.





Així, les obres protagonistes són 'L'incoronazione di Poppea' (1642), de Monteverdi; 'Rinaldo' (1711), de Händel; 'Le nozze di Figaro' (1786), de Mozart; 'Nabucco' (1842), de Verdi; 'Tannhaüser', de Wagner (1861); 'Pepita Jiménez' (1896), d'Albéniz; 'Salomé' (1905), de Strauss; 'Lady Macbetch del districte de Mtsensk' (1934 ), de Xostakòvitx.





Així mateix, es podran veure 302 objectes, procedents majoritàriament del Victoria and Albert Museum, al costat de préstecs internacionals de més de 30 institucions que inclouen una selecció d'instruments de música antiga, pintures, dibuixos i esbossos, gravats i plànols arquitectònics de ciutats, busts de compositors i cantants, elements escenogràfics originals, vestuari, llibrets, fotografies i partitures manuscrites.





Entre ells, destaquen el disseny de vestuari de Salvador Dalí per a la producció de 'Salomé' de Peter Brook (1949); la partitura original de Nabucco de Verdi del Archivio Storico Ricordi de Milà; diferents pintures de Ramon Casas, inclòs un retrat d'Isaac Albéniz, al costat de la partitura original de 'Pepita Jiménez'; el vestit de l'emperadriu Victòria Eugènia, esposa de Napoleó III; i partitures originals d'algunes produccions de Lady Macbeth, entre molts altres.





COL·LABORACIÓ AMB EL LICEU





D'altra banda, per a l'exhibició d'aquesta mostra a CaixaForum Madrid, que podrà visitar-se fins al 11 d'agost, s'ha inclòs un nou àmbit, en col·laboració al Gran Teatre del Liceu, dedicat a l'òpera 'Pepita Jiménez' d'Isaac Albéniz.





Així mateix, la mostra té com a objectiu donar a conèixer la literatura, la dansa i les arts visuals que han acompanyat a l'òpera des del seu naixement al segle XVI, incloent des de les primeres òperes barroques, que combinaven comèdia amb elements tràgics, fins a les

composicions més contemporànies.





Els vuit estrenes que conformen l'exposició, que visito Londres el 2017 i 2018, examinen els moments clau de la història de l'òpera, des de les seves arrels en la Itàlia renaixentista fins a la seva forma actual i pretén mostrar l'òpera com un "art multisensorial que afecta a factors socials, polítics, culturals i econòmics".





Així, l'aproximació es realitza des de tres perspectives complementàries: el vessant emocional i passional de les obres; de la perspectiva social, amb lluites de classe i poder, i els aspectes directament relacionats amb els arguments i les propostes creatives de les òperes.