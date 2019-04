S’obren les inscripcions de la Cursa Barça CaixaBank 2019

Aquest dijous s’ha presentat a la Llotja del Camp Nou la Cursa Barça CaixaBank 2019 que se celebrarà al barri de les Corts el diumenge 16 de juny. Els encarregats de presentar la cursa i la samarreta de la prova han estat el membre de la Junta Directiva i responsable de les seccions amateurs, Oriol Tomàs, el regidor del districte de les Corts, Agustí Colom, i la comissionada d’esports de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Carranza, donant així el tret de sortida al període d’inscripcions a la cursa.





El formulari estarà obert al web del Club (www.fcbarcelona.cat/cursa) fins al dimarts 11 de juny o fins a arribar als 5.500 inscrits.









Durant l’acte, el directiu Oriol Tomàs ha agraït la col·laboració de CaixaBank, patrocinador de la cursa, a més del suport de l’Ajuntament i en especial del districte de les Corts. Així mateix, ha volgut animar tots els culers a apuntar-se "a una cursa molt especial per a tothom que sent els colors del Barça, que permet col·laborar amb fins solidaris amb la Fundació Barça i que a més és una molt bona oportunitat per dur a terme exercici en família".





La cursa està oberta a tothom i no cal ser soci del Club per a prendre-hi part. L'any passat va tenir una participació superior als 3.200 atletes, i aquest any s’espera superar aquesta xifra i arribar als 4.000 inscrits.





La cursa en la seva modalitat de 10 km manté el recorregut habitual pels carrers de les Corts amb l’esplanada del Camp Nou com a punt de sortida i d’arribada. En aquesta edició, també es tornarà a comptar amb la cursa de 2K per a col·lectius amb algun tipus de discapacitat, i amb la Kids Race, en què els més petits són els protagonistes.





SORTEJOS I PREMIS PER ALS PARTICIPANTS





Com ha estat habitual en les darreres edicions, tots els inscrits rebran una samarreta tècnica de gran qualitat. Per a aquesta edició s’ha escollit el color blau per al model dels homes i el color grana per al model de dones.





Un dels grans atractius i novetats més importants d’aquesta Cursa Barça 2019 és que tots els participants entraran en el sorteig de premis exclusius Barça. Així, entre els 1.000 primers inscrits se sortejaran tres entrades VIP dobles per a un partit de Lliga de la propera temporada, i entre tots els inscrits tres desplaçaments dobles, tres samarretes del primer equip signades per un mínim de dos jugadors i tres equipacions de la secció d’atletisme del FC Barcelona.





Cal recordar que la samarreta, així com la resta d’obsequis, es podrà recollir a la Fira del Corredor que hi haurà a l’Auditori 1899 els dies 14 i 15 de juny. Mentre que els premis del sorteig es donaran una vegada finalitzada la cursa.





LA CURSA BARÇA, AMB LA FUNDACIÓ





La segona gran novetat de la cursa d’enguany és que en el moment de la inscripció es podrà collaborar amb la Fundació Barça adquirint productes solidaris, els beneficis dels quals aniran destinats als programes que duu a terme la Fundació, i d’aquesta manera ajudaran a contribuir a millorar la vida de més nens i nenes de Catalunya i d’arreu del món.





Serà en el mateix formulari d’inscripció que els participants podran seleccionar algun dels productes següents: la polsera de la Cursa Barça (2,5 euros), la postal solidària de Leo Messi (2 euros) i la personalització de la samarreta amb dues inicials, corresponents al nom i cognom del participant (5 euros).





La postal i la polsera es lliuraran a la Fira del Corredor a l’Auditori 1899 i la personalització de la samarreta es realitzarà a la Barça Store del Camp Nou mostrant el dorsal, del 14 al 16 de juny (en l’horari habitual de la botiga).