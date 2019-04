Casado tapona la sortida de Garrido amb el fitxatge de l'opositor veneçolà Leopoldo López

El president del PP, Pablo Casado, ha decidit situar al pare del polític opositor veneçolà Leopoldo López al lloc 13 de la seva llista al Parlament europeu, el lloc de l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido, qui al seu torn ascendeix al lloc 4 que ha deixat lliure l'expresident de la Comunitat de Madrid Àngel Garrido després de la seva marxa a Ciutadans, han informat fonts del PP.





Les llistes electorals al Parlament Europeu han estat ja registrades però hi caben modificacions fins al proper dia 30 d'abril, data en la qual seran proclamades per la Junta Electoral Central i, per tant, definitives.





Garrido va anunciar aquest dimecres per sorpresa que deixava el PP i el lloc en la llista europea, on ocupava el número 4 al no haver estat elegit per Casado com a candidat a la Comunitat de Madrid. El president popular ha decidit ascendir l'exministre Zoido del 12 a aquest quart lloc i donar el lloc a Leopoldo López Gil.





Es tracta del pare de l'opositor veneçolà Leopoldo López, detingut el 2014 i des de juliol de 2017, en arrest domiciliari; compleix una condemna de 13 anys per promoure una protesta antigovernamental. El seu pare i ara candidat del PP al Parlament Europeu viu a Espanya des de fa anys. El Govern de Mariano Rajoy li va concedir la nacionalitat, amb la seva dona, al desembre de 2015.