El secretari general de Ciutadans (Cs), José Manuel Villegas, ha assegurat aquest dijous que el seu partit "atrau talent" mentre que el "bipartidisme s'està desintegrant" atès que el PSOE "se li va la gent a manats" com amb Joan Mesquida o Soraya Rodríguez, segons ha esmentat, mentre des del PP es produeixen "incorporacions", pel que ha opinat que els dos partits haurien de pensar en "per què se'ls va la gent en comptes d'intentar criticar el que fan els altres".





"El centre polític a Espanya atrau moltíssims votants que vénen del PP, del PSOE o d'altres partits", ha manifestat davant els mitjans el candidat al Congrés de Cs per Almeria, on ha instat el PP a donar suport "el canvi a Espanya" i a "Albert Rivera com a nou president" per "fer fora Sánchez i obrir aquesta nova etapa".





El dirigent de Cs ha observat durant la recta final de campanya un creixent suport al seu partit, pel que ha instat els militants i simpatitzants del partit a "seguir empenyent" fins el mateix dia de les votacions, inclosa la jornada de reflexió, perquè "ningú es quedi a casa" i "després no ens portem les mans al cap".





Villegas ha apel·lat a la mobilització dels seus electors per aconseguir un Govern "que no sigui del PP ni de PSOE" i evitar així que "per un grapat de vots" els ciutadans s'hagin de "empassar a Pedro Sánchez i al seu ministre i vicepresident Esglésies durant quatre anys "al capdavant de l'Executiu.





"Seria molt dur que això passés la nit electoral i per això continuarem treballant el que queda de campanya, durant la jornada de reflexió i el mateix diumenge anant als col·legis, d'apoderats, col·laborant en la jornada democràtica perquè Espanya rebre un futur il·lusionant", ha indicat Villegas, per a qui "cada vegada que s'obren les urnes els vells partits tenen menys vots i Ciutadans té més".





El secretari general s'ha mostrat confiat que el seu partit donarà la "campanada" el diumenge amb una "onada taronja" que "està creixent durant tota la setmana" i que està "posant molt nerviosos els altres partits", tot i les "enquestes 'fake'" que s'ofereixen i a que "des de Moncloa" s'estigui "intoxicant amb fer por amb el creixement de no sé quins partits".





ANDALUSIA, COM "GRANER DE VOTS"





En aquesta línia, ha considerat que Andalusia serà "un dels graners de vots" dins del panorama nacional gràcies al "bon treball" que s'ha realitzat a la Junta en els primers cent dies de govern de PP i Cs als comandaments de l'Executiu andalús, segons ha posat com a exemple per avalar la gestió del seu partit en les institucions.





D'aquesta manera, ha augurat que des de la regió andalusa s'aconseguirà una bona representació de diputats que "van a fer pujar a Albert Rivera com a president de Govern" perquè Espanya "no es mereix un president com Pedro Sánchez", que "arriba a acords amb els que volen trencar "el país i està "mentint de milions d'espanyols" en els debats.