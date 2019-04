La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha situat a l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre en diverses reunions amb altres exdirigents del PP madrileny en què s'haurien donat instruccions per recompensar amb contractes públics a empreses de la trama Púnica que haurien realitzat treballs de les campanyes electorals del partit en els anys 2003 i 2007, si bé no concreta la data d'aquestes trobades ni el paper que ella va exercir.









Així ho conclou l'UCO en un informe, avançat per El País, en el qual diu que té "constància de la celebració de diverses reunions de treball" en què "es van impartir instruccions precises perquè es facilités la contractació" a les empreses Over màrqueting, Traci, Ventall i Link i en què van participar, "entre altres càrrecs de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre", el llavors secretari general del PP madrileny Francisco Granados i el vicepresident regional Ignacio González, al costat del empresari Daniel Horaci Mercat.





Apuntala la seva tesi amb la declaració que l'exconseller de Sanitat de la comunitat Manuel Lamela va prestar en seu policial, on va detallar en qualitat de testimoni "la celebració d'una reunió de treball, amb l'assistència de consellers de la Comunitat, la presidenta, la Direcció General de Mitjans de comunicació (Isabel Gallego) i Daniel Horaci Mercat, "on es van impartir instruccions precises perquè s'inclogués a Over Màrqueting en el conjunt de possibles empreses per ser contractades en matèria de publicitat i comunicació, traslladant aquesta instrucció de contractar Over màrqueting a la seva Assessor Tècnic, Germán Rasilla".





SALDAR DEUTES





Segons l'informe de la UCO, aquest "suposat tracte de favor" cap a Over Marketing i altres empreses de Daniel Horaci Mercat des de la Comunitat de Madrid té el seu origen en els treballs que aquest va realitzar per al PP en la campanya de les eleccions autonòmiques i locals de 2003 i 2007.





Es tractava, segons el plantejament que fa la Guàrdia Civil, de saldar deutes amb aquesta empresa que havia estat realitzant treballs de comunicació per al Partit Popular de Madrid i que "van tenir un cost de 151.503,35 euros", sense que s'hagi localitzat facturació d'aquests treballs ni en la documentació intervinguda a Over Marketing ni figuri a l'Agència Tributària activitat entre aquesta, Traci, Ventall i Link amb el PP relacionada amb aquests serveis.





"De la mateixa manera, analitzada la documentació relacionada amb la fiscalització efectuada per la Cambra de Comptes de Madrid sobre les eleccions a l'Assemblea Autonòmica de la Comunitat de Madrid, no s'assigna cap quantitat com a proveïdor del Partit Popular a les empreses vinculades a Daniel Horaci mercat, per la qual cosa no es van declarar com a despeses electorals eludint així la seva fiscalització", conclou la UCO.





Així, tots els elements de prova que han analitzat els investigadors acrediten que el PP de Madrid "no va pagar els treballs realitzats en el mes de març de 2007, abans de l'inici de la campanya electoral, per import de 151.503,35 euros, i tampoc els treballs realitzats per les empreses de Mercat en el marc de la pròpia campanya, al maig d'aquell any, per import de "88.708,68 euros".





"Aquests treballs no van ser facturats per Over Marketing al Partit Popular de Madrid i, segons el parer policial, es podrien haver compensat amb l'elevada concessió de contractes públics adjudicats a les societats de Daniel Horaci Mercat. Segons la informació facilitada pel director general de Contractació , Patrimoni i Tresoreria de la Comunitat de Madrid, els seus diferents unitats i organismes autònoms van realitzar pagaments a les empreses de Mercat per un import de 7.459.217,62 euros", explica l'UCO.





D'altra banda, Mercat va involucrar directament en la seva declaració en seu judicial a Francisco Granados i Ignacio González com les persones que haurien donat instruccions al llavors gerent del PP madrileny, Beltrán Gutiérrez, perquè els treballs que les empreses fessin per a la campanya de 2007, es pagaran amb diners en B i mitjançant l'adjudicació de contractes públics.





EMPRESES BÉ VISTES PER A LES LICITACIONS





Segons va declarar Mercat davant del jutge instructor Manuel García Castelló el passat mes de desembre, les reunions que ell va mantenir amb González i Granados servien per abordar "aspectes estratègics" i no "la forma de pagament", i en elles quedava constància que les seves empreses estaven "ben vistes per a les licitacions".





Però Aguirre, l'empresari no va deixar del tot clar en la seva declaració el paper que va jugar l'expresidenta en aquests tripijocs de contractes públics i que "mai" va parlar amb ella del pagament dels treballs, tot i que sí va assegurar que s'havia reunit "moltes" vegades amb ella: "Jo vaig tenir reunions amb Esperanza Aguirre moltes, però que ella em digui a mi o a la gent que estigui amb mi que em va a donar una campanya o així, no, no ho recordo. Sí que és veritat que en els temes de creativitat ella opinava molt, vaig participar en moltes reunions amb ella, no era una persona que no s'involucrava".





Mentre que no va acabar de definir el paper d'Aguirre, Mercat sí que ha confirmat que Granados, González, Gutiérrez i també el exviceconseller de Presidència Alberto López Viejo eren els que sí que sabien que les seves empreses no anaven a facturar els treballs de les campanyes electorals i que aquests es compensarien amb adjudicacions públiques.





IRREGULARITATS EN DIFERENTS FASES DE L'ADJUDICACIÓ





Aquests contractes mostren "irregularitats en les diferents fases dels procediments", d'acord detalla la Guàrdia Civil, que exposa serveis el cost real estava per sota del facturat al Govern regional o que es van cobrar sense haver-se realitzat, en un "desviament de fons públics" que, exposa, "no és possible amb el sol concurs de l'empresari, sinó que havia de comptar amb el coneixement i autorització d'autoritats i funcionaris públics de la Comunitat de Madrid".





Destaca el contracte per a la casa de Madrid a Argentina, inaugurada el març de 2007 per Granados i la llavors regidora d'Ocupació de l'Ajuntament de Madrid Ana Botella a Buenos Aires, amb un esdeveniment organitzat per Over Màrqueting i que va cobrar a la Conselleria de Presidència en cinc factures menors amb un sobrecost de més de 19.000 euros.





Aquell any, la Fundació Arpegio que presidia Granados va signar un conveni de patrocini amb la Casa de Madrid a Argentina per import de 142.000 euros, però la Guàrdia Civil dedueix de la documentació intervinguda que aquests fons públics "s'haurien desviat cap a Over Màrqueting a un procediment plagat d'irregularitats i utilitzant la figura del conveni per així evitar la fiscalització dels fons".





Tal és així, que "vuit mesos abans" de signar-se el conveni i transferir els diners, una societat vinculada a Mercat emetre tres factures per 142.000 euros "amb el concepte 'per la realització del vostre compte i ordre, per la reforma del local de la Comunitat de Madrid a Argentina en concepte de bestreta', evidenciant que eren coneixedors que vuit mesos més tard, serien beneficiats pel citat Conveni de Patrocini".