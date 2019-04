Detenen quatre persones per distribució de material pel 'top manta' a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut quatre persones per presumptament pertànyer a un grup de distribució de material falsificat destinat al 'top manta' a la zona del port de la capital catalana, en una operació en la qual dues persones més han quedat investigades i en què s'han intervingut 31.050 productes per a la venda i per falsificar objectes.









L'operatiu, de la Unitat d'Investigació de la Urbana i de les unitats de suport de Sant Martí, es va desenvolupar aquest dimecres a tres domicilis del barri del Besòs per un presumpte delicte contra la propietat industrial i intel·lectual, ha informat la Guàrdia Urbana aquest divendres en un comunicat.





La investigació va començar al febrer, quan es va detectar moviment de venedors que es proveïen de material comprant a persones amb les que contactaven en àrees amb 'top manta', sobretot a la zona portuària i la Barceloneta.





La policia barcelonina va comprovar que els investigats disposaven de tres pisos al barri del Besòs, on tenien "una petita infraestructura de treball per emmagatzemar els productes i preparar-los per la seva distribució".





Ha intervingut 15.000 peces de logotips de marques per col·locar-los en bosses, altres 13.000 per a posar-los en sabatilles esportives; 2.000 equipaments esportius; 600 complements falsificats i 450 sabatilles d'esport també falsificades, a més de 6.075 euros, 1.750 dòlars americans i 65 lliures esterlines, i estris per adherir logotips als productes.