El tennista espanyol Rafa Nadal ha aconseguit aquest dijous un triomf especial contra David Ferrer (6-3 i 6-3) en els vuitens de final del Barcelona Open Banc Sabadell-67è Trofeu Conde de Godó, l'últim partit de 'Ferru' en un torneig que considerava el de casa.









Malgrat la pluja que ha aturat el duel dues vegades, amb 45 minuts d'espera en el primer set, ha estat un bonic partit de comiat per a un Ferrer que es retira aquesta temporada i a qui li queda el Masters 1000 de Madrid per jugar. De moment, a Barcelona, on ha jugat quatre finals i les ha perdut contra el mateix Nadal, s'ha acomiadat amb un bon tennis.





Ferrer serà recordat com un dels millors tennistes espanyols, sobretot en terra, malgrat viure a l'ombra del jugador de Manacor. Aquest dijous, en trobar-se en la tercera ronda per coses del destí i del sorteig, Nadal ha estat superior en mostrar una millor versió de si mateix que contra Leonardo Mayer en la ronda anterior, però ha tingut resistència per part del de Xàbia.





El de Manacor es mesurarà a quarts amb l'alemany Jan-Lennard Struff, actual número 51 del món, després de la seva victòria davant el grec i vigent finalista Stefanos Tsitsipas (6-4, 3-6 i 6-2). Struff ha evitat així que es repeteixi la final de l'any passat i s'ha regalat en el dia del seu 29è aniversari el poder-se medir amb el rei del torneig barceloní.