El guanyador del World Press Photo 2019, el fotògraf de Getty Images John Moore, ha subratllat aquest dijous sobre la instantània en què es pot veure una nena petita de dos anys i la seva mare que són detingudes a la frontera de Mèxic amb els EUA: "La foto de la nena va tenir lloc després de deu anys de feina".









En la presentació de l'exposició internacional al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que es podrà visitar fins al 26 de maig, ha explicitat la seva decisió de mostrar la realitat des de la "perspectiva de la nena", Yanela, per la qual cosa de manera intencionada surten tallades els caps de la mare, Sandra, i dels agents de la policia.





En altres instantànies de la mateixa sèrie, sí que apareixen els citats rostres, absents en la fotografia guanyadora 'Crying Girl on the Border' pel desig exprés del fotògraf que es va llançar a terra per aconseguir un enfocament vertical que permetés mostrar l'angle dels fets des de la perspectiva de la petita, que en aquest moment plorava desconsoladament.





Amb el cor encongit en empatitzar amb el dolor de la nena com a pare, ha explicat, va captar aquest instant amb la seva càmera sense imaginar-se "el nivell d'impacte" que causaria aquesta foto que es va fer viral, i que seria a la portada del New York Times el dia següent, a més de nombrosos diaris d'arreu del món.





DEBAT EN L'OPINIÓ PÚBLICA





En el moment en què va enviar la imatge, Moore desconeixia si la mare i la filla serien separades, seguint les polítiques de tolerància zero amb la immigració i de divisió de famílies dels EUA, sobre les quals ha assegurat desconèixer si van fer un gir a causa de la foto, si bé admet que la imatge va presentar un debat important en l'opinió pública.





Una setmana després es va sentir "alleujat" en confirmar que la mare i la filla estaven juntes, i actualment segueix en contacte amb la seva situació, de la qual prefereix no revelar-ne detalls per no interferir en el seu lent procés de petició d'asil, que ha recordat que segueix afectant milers de ciutadans.





"PROCÉS FRUSTRANT" PER ALS MIGRANTS





Moore ha descartat donar la seva opinió sobre les polítiques del president Donald Trump, en decantar-se per abordar qüestions d'enfocament i cobertura periodística de les polítiques migratòries, encara que ha criticat que el "procés de demanar asil és molt llarg i francament frustrant per als migrants".





Convençut que la història de documentar els processos migratoris al seu país prossegueix després de deu anys de feina des de tots dos costats de la frontera, Moore es va desplaçar a Virgínia un mes després de fer la foto per trobar-se sense càmera amb les protagonistes, i temps després les va tornar a visitar --aquesta vegada amb el seu equip fotogràfic-- per seguir documentant la seva història.





"Malgrat que aquesta foto específicament no va ser positiva per al Govern nord-americà em continuen donant accés, saben que la meva cobertura és justa en general, encara que l'objectivitat pura és difícil en aquesta carrera, podem ser justos i explicar històries de manera veritable que és el que intento fer jo", destaca Moore.





UNA COBERTURA JUSTA





I afegeix: "De vegades les meves fotos surten d'una manera que és vergonyosa per al Govern nord-americà i de vegades al contrari, tots els costats d'aquesta història em segueixen donant accés a cobrir les històries perquè crec que pensen que sóc just en la meva cobertura, intento fer-ho d'una manera molt directa, mostro el que veig davant de les càmeres".





En l'exposició promoguda per la Fundació Photographic Social Vision, i que aquest any té com a lema 'Les històries que importen', es poden veure les més de 140 fotografies guanyadores del concurs que viatja per un centenar de ciutats de 45 països d'arreu del món per arribar a quatre milions de persones i oferir eines per comprendre el món contemporani.





PERSPECTIVA DE GÈNERE





La comissària de World Press Photo, Babette Warendorf, ha destacat haver-hi més presència de dones entre els 5.000 fotògrafs participants en el concurs aconseguint el 19%, davant del 16% de l'any anterior, encara que ha admès que la xifra encara està lluny de la normalitat.





També ha subratllat que el nombre de dones premiades en aquesta edició ha suposat el 32% dels 43 guardonats totals, respecte al 12% (quatre) de l'edició anterior.