Demanen tres anys i mig de presó per a un nebot de Felipe González involucrat en la trama corrupta Invercaria

La Fiscalia Anticorrupció demana la pena de tres anys i mig de presó per a Juan María González Mejías, nebot de l'expresident del Govern Felipe González, acusat d'un delicte de malversació en una peça separada del cas de l'empresa pública de gestió de capital de risc Invercaria, on González Mejías va exercir de exdirector de Promoció.









Segons ha avançat 'Diario de Sevilla', la Fiscalia especial per delictes contra la corrupció sol·licita sis anys de presó per a l'expresident i exconseller delegat de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo i per a l'exdirector financer Antonio Garrido. Igualment, Anticorrupció reclama tres anys i mig per al també exdirector de Promoció Cristóbal Cantos.





El jutge d'Instrucció número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez, va ordenar l'obertura, en un acte del 29 de març, de judici contra els quatres investigats per un presumpte delicte continuat de prevaricació de l'article 404 del Codi Penal en concurs medial amb un delicte continuat de malversació de cabals públics de l'article 432 del Codi Penal.





En l'acte, el jutge considera que "hi ha indicis racionals de la concurrència i pressupostos, almenys indiciàriament", d'ambdós delictes, i centrant-se en el delicte de malversació necessita que "hi ha indicis racionals clars" del mateix "en existir disposicions de fons públics als quals tenien accés" els quatre investigats en la seva relació laboral amb Invercaria.





Així, en l'acte es recull que els quatre investigats es van valer de les "facultats que ostentaven en els càrrecs que ocupaven per així realitzar actes indeguts il·lícits i antijurídics en detriment del patrimoni públic i amb vista a obtenir un lucre il·lícit i indegut".





D'aquesta manera, assenyala que, com a conseller delegat de Invercaria, Pérez-Sauquillo "va assumir, entre altres, les facultats de contractar i separar empleats i assenyalar-los les corresponents retribucions i llocs de treball", de manera que "decidia quines persones eren contractades per treballar en l'entitat Invercaria, així com els sous".





Segons indica l'instructor, "aquesta decisió la adoptava Pérez-Sauquillo sense adaptar-se a cap procediment legalment establert i per la seva pròpia voluntat". Apunta que "mai va demanar el preceptiu informe previ de la Direcció General de Pressuposts de la Conselleria d'Economia i Hisenda ni va respectar els límits salarials que li imposaven les diferents lleis de pressupostos de la Comunitat Autònoma".





"Prevalent-de les seves facultats com a conseller delegat de Invercaria, Pérez-Sauquillo, en els anys 2007 a 2009, va decidir incrementar les retribucions que anava a percebre personalment de Invercaria i això amb l'únic propòsit de enriquir-se a costa dels fons de Invercaria" i "sense que hi hagués causa justificada" d'aquestes pujades salarials, assevera el jutge.





PRÉSTECS PERSONALS





De la mateixa manera, el magistrat manifesta que l'1 de novembre de 2005 Cristóbal Cants va subscriure un contracte de treball per temps indefinit amb Invercaria per tal que ostentés el càrrec de director de Promoció al centre de treball de Sevilla, afegint que, al juliol de 2007, Invercaria va concedir a Cants un préstec personal de 30.000 euros a tornar en sense interessos en 60 mensualitats mitjançant un descompte en la nòmina. Segons l'acte, a la data de l'extinció de la relació laboral, l'investigat "tenia pendent de retornar a Invercaria 17.962,53 euros".





El jutge assevera que l'expresident i l'exdirector financer d'aquesta societat de capital risc, "manejant els fons públics de Invercaria, van decidir condonar-la quantitat pendent de devolució del préstec personal", de manera que "van permetre que obtingués un lucre indegut en detriment de Invercaria ". L'instructor considera que aquests tres investigats "eren conscients i sabedors del que irregular i il·legal de la condonació de la quantia encara deguda".





A continuació, el magistrat assenyala que l'1 de juliol de 2005 Juan María González va subscriure un contracte de treball per temps indefinit amb Invercaria per exercir el càrrec de director de Promoció al centre de treball de Sevilla, de manera que quan va començar a treballar en Invercaria, aquesta, "a petició" d'aquest investigat, "es va subrogar en el préstec personal que l'agència IDEA li havia fet a González durant el temps que va desenvolupar el seu treball per a la referida agència".





Així, es tracta d'una operació amb la qual el nebot de l'expresident del Govern "va passar a contreure un deute amb Invercaria" per 17.468,75 euros "en concepte de préstec que havia de tornar en 60 mesos mitjançant detraccions mensuals de les retribucions que fos percebent com a treballador de Invercaria".





El jutge precisa que, a la finalització de la relació laboral de González amb Invercaria, "tenia pendent de tornar 27.406,25 euros dels quals Invercaria li havia prestat", i assenyala que l'expresident i l'exdirector financer de la societat pública "van decidir condonar-se aquesta quantitat pendent de devolució", de manera que "van permetre que obtingués un lucre indegut amb aquests fons públics en perjudici per al patrimoni de Invercaria", sent aquests tres investigats "conscients i sabedors de la manifesta irregularitat d'aquesta condonació".





Per finalitzar, l'instructor manifesta que el 31 de maig de 2010 aquest últim investigat va ser nomenat conseller delegat de Invercaria i, al dia següent, "va concertar amb Invercaria la concessió d'un préstec personal de 30.000 euros a tornar en 60 mesos mitjançant detraccions de les retribucions que fos percebent com a treballador", però a la data del cessament de la relació laboral "tenia pendent de tornar 29.000 euros" que "no va tornar" en aquest moment" amb el consentiment "del director financer. Finalment, l'investigat va reposar aquesta quantitat al març de 2012.