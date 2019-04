Espanya s'ha situat com el país de la Unió Europea amb la major taxa d'abandonament escolar a 2018 --del 17,9%--, superant així a Malta (17,5%), l'únic país que va registrar una taxa pitjor que Espanya l'any passat, segons les dades publicades aquest divendres per l'oficina d'estadística europea Eurostat.









Amb tot, Espanya ha aconseguit reduir l'abandonament escolar de joves d'entre 18 i 24 anys que deixen de forma prematura els estudis i han completat com a molt el primer cicle de secundària i no han rebut cap tipus de formació en l'últim mes des del 30,3% observat el 2006. No obstant això, segueix per sobre de l'objectiu nacional del 15% pactat amb la UE per al 2020, cinc punts més que la meta per al conjunt del bloc comunitari.





La taxa d'abandonament escolar ha millorat en tots els països en comparació amb 2006 amb l'excepció de Suècia, on va pujar del 8,6% al 9,3%, així com República Txeca (6,2% enfront del 5,1%) i Eslovàquia (del 6,6% al 8,6%).





Croàcia (3,3%), Eslovènia (4,2%), Grècia (4,7%) i Polònia (4,8%) van ser els països amb els nivells més baixos d'abandonament escolar i molt per sota de la mitjana europea del 10,6%.

Les dades d'Eurostat mostren a més que tretze països de la UE han assolit els seus objectius nacionals per al 2020, que són Bèlgica, Irlanda, Grècia, França, Croàcia, Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, Àustria i Eslovènia.





En el conjunt de la Unió Europea la taxa d'abandonament escolar va ser del 10,6%, encara sis dècimes de l'objectiu per al 2020, però lluny del 15,3% que es va registrar el 2006. L'abandonament escolar en homes va ser del 12,2 %, mentre que en el cas de dones es redueix al 8,9%, percentatges que en el cas d'Espanya pugen respectivament al 21,7% i 14%.





D'altra banda, la taxa de persones amb entre 30 i 34 anys que han finalitzat estudis superiors es va situar en el 40,7% a la UE, set dècimes per sobre de l'objectiu del 40% establert per al 2020.





A Espanya, el 42,4% de les persones entre 30 i 34 anys havien completat en 2018 els seus estudis superiors, un percentatge encara inferior a l'objectiu nacional pactat a la UE el 44%.





Un total de 16 països de la UE han complert o superat ja la seva meta nacional. Es tracta de Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Estònia, Grècia, Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Malta, Països Baixos, Àustria, Polònia, Eslovènia, Finlàndia i Suècia.