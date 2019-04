Sánchez demana el vot socialista per evitar el govern de les "tres dretes"

El president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, va tancar aquest passat divendres la campanya electoral socialista avisant de la perillositat d'un Govern de dretes i ha remarcat que Ciutadans pagarà "car" en les generals haver-se "abraçat" a la " ultradreta "de Vox.









Sánchez ha assegurat que els ciutadans espanyols votaran amb "il·lusió" i "futur" aquest proper diumenge en l'últim acte de campanya a València, davant 6.000 persones.





Aquestes són les terceres eleccions generals en les quals Sánchez concorre com a candidat del PSOE a la Presidència del Govern. En les dues cites anteriors en 2015 i 2016, va collir els pitjors resultats històrics per a la seva formació, que es va enfonsar fins als 90 i 85 diputats en el Congrés, respectivament.



La jornada del 26 de juny de 2016 va resultar malgrat tot millor de l'esperat, al no complir-se el vaticini del 'sorpasso' de Podemos, anticipat per nombrosos sondejos.



Les enquestes li són ara molt més favorables a Sánchez, amb un percentatge de vot d'entorn del 30 per cent i forquetes d'escons que oscil·len entre els 116 i els 139 escons.



Per als socialistes, tot el que sigui superar els 110 seients en el Congrés que va aconseguir Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011 serà un bon resultat. Arribar als 130, un gran assoliment, tenint en compte que Mariano Rajoy, ja amb Ciutadans i Podem en el Parlament, va tenir 137 escons en 2016. Amb la irrupció d'una nova força com Vox, el vot estaria encara més fragmentat.





"Guanyar és governar", ha apuntat, ja que amb tanta fragmentació de vot, el president de l'Executiu pensa que, malgrat ser la força més votada, pot no ser suficient.





"No fos cas que siguem primera força i el dilluns ens aixequem amb un govern" que tingui el líder del PP, Pablo Casado, com a president; al de Ciutadans d'acompanyant en algun Ministeri però que tingui a la ultradreta "als comandaments de la política".





AVÍS SOBRE LA DRETA





Sánchez va comparar els partits de dreta espanyols amb la victòria de Donald Trump als Estats Units, on "ningú donava un dur" pel seu govern, i "aquí està, a la Casa Blanca".





"Diumenge tots els vots han de concentrar-se en el PSOE perquè les tres dretes no sumin", ha apuntat, afirmant que el bloc socialista és l'únic capacitat per frenar l'auge de la dreta.





Sánchez també va presentar el seu partit com "l'únic" que defensa l'Estat de les Autonomies i s'ha compromès a no entrar en cap dinàmica de recentralització de competències. Sota el seu punt de vista, la diversitat cultural i lingüística d'Espanya en un actiu, no un llast.