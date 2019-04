Les rotatives de 'El Periódico' faran vaga aquest dilluns 29 de abril

Els treballadors de Gràfiques de Premsa Diària -on s'imprimeixen els diaris Sport i El Periódico - han convocat una vaga aquest proper dilluns 29 d'abril, que començarà a mitjanit, on, a més, demanen que no es comprin aquests rotatius durant la jornada de dilluns.









I és que la direcció del grup Zeta va iniciar el passat 17 d'abril el període de consultes per a realitzar un ERO d'extinció, que suposaria el tancament de Gràfiques de Premsa Diària, la planta d'impressió dels diaris El Periódico i Sport i, com a conseqüència , l'acomiadament dels 56 treballadors que hi treballen.





El 18 d'abril, Prensa Ibérica va comprar el grup Zeta i això va consumar el tancament de les rotatives . Davant aquests esdeveniments, el Comitè de GDP ha anunciat l'aturada del proper dilluns 29 d'abril.





"Els treballadors dels tallers d'El Periódico i Sport, sota l'amenaça del tancament de la planta ja vam patir unes retallades salarials en el 2013 d'entre el 30% i el 40%, tot i haver patit aquestes retallades dràstiques i haver de treballar amb escassetat de consumibles, eines, mala qualitat del paper ... etc hem complert amb el nostre treball traient els diaris cada dia al carrer, veient com el canvi emprès en la línia editorial del diari allunyada de la del diari progressista que una vegada va ser en època d'Asensio pare, ha estant disminuint les tirades i les vendes ".





D'aquesta manera, la vaga s'iniciarà la matinada de dilluns 29 a les 00.00 hores, en un dia complicat a causa de que serà el primer després de les eleccions del 28-A.