4.106 persones es disputen aquest diumenge els 350 escons del Congrés

Un total de 4.106 persones, 2.105 homes i 2.001 dones, competiran en les eleccions generals d'aquest diumenge 28 d'abril per un lloc al Congrés dels Diputats.





Aquesta xifra suposa una mitjana de 12 aspirants per a cada un dels 350 seients que conformen la cambra baixa.









De fet, cal destacar que en aquestes eleccions generals de 2019, el nombre ha augmentat en 290 candidats, ja que en les últimes, datades al juny de 2016, van ser 3.816 les persones que van optar als càrrecs.





Tot i així, el nombre és inferior als comicis celebrats al desembre de 2015 (4.353).





1.318 PERSONES OPTEN AL SENAT





Al Senat són 1.318 persones les que intentaran ocupar un dels 208 escons. Una mitjana de sis aspirants per plaça, uns números molt semblants als de 2016, només amb un candidat més, tot i que, de la mateixa manera que al Congrés, molt inferiors als de 2015 (1.534).





En total, en aquestes eleccions competiran 1.186 llistes a les Corts Generals, que són les que van proclamar les juntes electorals provincials, després fer enrere 43 de les 1.229 que es van presentar inicialment per no complir amb algun dels requisits que estableix la Llei Electoral o no acreditar els suficients avals que s'exigeixen als extraparlamentaris.





D'aquestes 1.186 candidatures, 582 opten a ocupar algun dels escons a la cambra baixa i 604 al Senat. En total, són 59 llistes més que en els comicis de fa gairebé tres anys (1.127) i 76 menys que en les de desembre de 2015 (1.262).





L'EXIGÈNCIA D'AVALS ALS EXTRAPARLAMENTARIS REDUEIX L'OFERTA





Les d'aquest any són xifres similars a les que es van registrar a les eleccions de 2011, quan van ser 1.190 les llistes proclamades (593 per a la cambra baixa i 597 per a l'Alta) però es troben molt lluny de les de 2008, quan van arribar a registrar-se 1.111 candidatures al Congrés i 1.220 al Senat.