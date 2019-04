Carmena demana tolerància i respecte a tots els partits

L'alcaldessa de la capital i candidata de Más Madrid ciutat, Manuela Carmena, ha contestat sobre la irrupció de Vox que el fet que hi hagi diferents opinions polítiques en la societat "és sempre positiu però és importantíssim que totes les opcions polítiques respectin la democràcia, estiguin disposades a aprofundir-la, han de ser postures tolerants i disposades al diàleg per a l'acceptació de l'altre".









També la llançat un missatge contra el "teatre" d'alguns actors polítics amb els seus "insults i desqualificacions", referint-se en aquest cas a Cs i PP, que el que fan és "donar mala imatge".





"Aquests dies em sorprenia molt que el candidat a la Comunitat per Cs (Ignacio Aguado) no donava importància al fet que hi hagués hagut una altra persona que ara està en el seu partit (Àngel Garrido) i que s'hagués manifestat contra ells amb desqualificacions i insults quan ara tractava d'explicar que això és el normal en els debats".





"No, no és el normal. Això només genera confusió i odi a la ciutadania. Els partits han de buscar el que els uneix i no el que els separa", ha receptat Carmena segons després de dipositar el seu vot a l'IES Conde de Orgaz, al districte d'Hortaleza, passades les 9.30 hores.





L'alcaldessa ha estat rebuda per un núvol de periodistes, inclòs un equip de la BBC. En entrar al col·legi electoral, un votant que sortia d'ell s'ha apropat a la regidora per dir-li que 'sí, es pot'.





Manuela Carmena, que aquesta tarda seguirà els resultats de les eleccions per la televisió, ha transmès a la premsa que sempre que hi ha eleccions "qualsevol demòcrata se sent molt satisfet", amb emoció i orgull per repetir l'acte de votar. Ha cridat a tenir cura de la democràcia i a complir les obligacions cíviques.





No ha volgut dir a qui ha votat perquè "no és convenient" però "es pot suposar".