Denúncia per presumpte ús il·legal de dades en les eleccions de la Cambra de Barcelona

El president de ANF Autoritat de Certificació, Florencio Díaz, ha presentat una denúncia davant el Ministeri d'Economia i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per un presumpte ús il·legal dels certificats digitals per a les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona.









En un comunicat aquest diumenge, Díaz ha informat que ha denunciat "un possible encreuament de bases de dades i creació de perfils sense el consentiment dels interessats".





Díaz ha assegurat que s'està sol·licitant la delegació d'ús del certificat electrònic per poder votar a les eleccions, i ha criticat que "aquest ús, sota la normativa, és il·lícit, ja que ni el mateix titular del certificat posseeix el dret de delegar l'ús del mateix i la persona que el utilitzés incorreria en una suplantació d'identitat ".





Ha concretat que la intenció de la denúncia és "mostrar la preocupació per la ruptura de l'esperit sobre el qual es fonamenta la certificació digital", que segons ell és la identitat dels titulars dels certificats, la integritat i el no repudi.





"El que es desprèn dels fets exposats és que es posa en perill la situació de la certificació electrònica a Espanya i, per extensió, a Europa", ha sostingut Díaz.





A més, ha comunicat a l'AEPD un possible encreuament de bases de dades i creació de perfils sense el consentiment dels interessats "que ha tingut com a objectiu filtrar persones que tenen dret a votació i que, al seu torn, són clients de determinats despatxos professionals i afectes per una determinada línia política", recull la denúncia.





Aquest presumpte creuament de dades, "sense coneixement ni que consti el consentiment dels interessats, podria pressuposar un tractament no autoritzat per a la generació de perfils dels que conseqüentment es dedueix una determinada ideologia política", continua la denúncia presentada.