Torra i Rivera intercanvien missatges després de l'incident d'Arrimadas

El candidat de Cs a la presidència del Govern, Albert Rivera, ha publicat un tweet en el qual criticava l'incident que ha passat aquest matí a la mesa electoral en què votava Inés Arrimadas, on una integrant de la mesa electoral ha rebutjat donar-li la mà.









"Una demòcrata que va guanyar les eleccions a Catalunya enfront d'una sectària separatista. Així és la Catalunya de Torra, Puigdemont i cia".









Al que el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha trigat a contestar amb un altre tweet, en què ha lamentat el vocabulari usat per Ribera, del qual no li sorprèn "l'insult habitual", i ha ressaltat que espera que la Junta Electoral Central (JEC) obri un expedient al president de Ciutadans pel seu comentari, tal com ho han fet amb ell.









Aquest matí, Inés Arrimadas, després de votar i després de l'incident amb la integrant de la mesa electoral, ha afirmat que el fet succeït "és un exemple del que hem de patir a Catalunya" i de la divisió social.