Arrenquen les celebracions a la seu de Ferraz per celebrar la victòria del PSOE

Desenes de militants i simpatitzants es congregaven des d'abans de les 22.00 hores per celebrar la victòria del PSOE en aquestes eleccions generals.









"Es nota, se sent, Pedro president" o "Isca, Isca, Espanya és socialista" són algunes de les consignes corejades.





Brandant banderoles del partit, tots mirabann als balcons de Ferraz esperant que aparegués el seu líder, mentre el partit fa proves de megafonia.









Ha estat pocs minuts abans de la mitjanit i abans de antender als mitjans, quan finalemnet ha sortit al balcó del carrer Ferraz, per subrayarb que amb la victòria del partit socialista "ha guanyat el futur i ha perdut el passat".





Davant aquestes paraules, el públic eufòric ha cridat una altra consigna "amb Rivera, no", i Sánchez s'ha donat per alludit, encara que en la segona ocasió en què s'ha tornat a cridar això ha volgut subratllar que "no va establir cap cordó sanitari".





El fins ara president ha recordat que gràcies a la victòria del partit socialista s'ha enviat un missatge clar a Europa que "es pot guanyar ba la involució i l'autoritarisme" de l'extrema dreta.