Santiago Abascal: "Vox ha vingut per a quedar-se"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aixecat l'ànim aquest diumenge dels seus seguidors congregats a l'hotel en el qual el partit ha seguit la nit electoral i ha avisat que els 24 escons reeixits en aquests comicis són "sol el principi". "Vox ha vingut per a quedar-se", ha garantit.





Abascal ha celebrat la seva primera intervenció passades les onze de la nit i amb l'escrutini ja per sobre del 95 per cent, amb un resultat de 24 escons per a la seva formació. Ha comparegut en la plaça Margaret Tatcher de Madrid, on es congregaven centenars de fidels i abrigallat pel seu nucli dur: Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa dels Esquivadors i Rocío Monasterio.









El líder de Vox ha celebrat els 2,5 milions de vots reeixits aquest diumenge en les urnes, quan fa només tres anys no arribaven als 40.000. Però ha avisat que no cal caure en l'"autocomplaença" perquè el nou repartiment parlamentari no permet tirar al PSOE de Pedro Sánchez de la Moncloa.





En aquest sentit, ha arremès de forma molt dura contra el PP, al qual ha assenyalat com l'únic responsable de la victòria de l'esquerra. "L'única responsabilitat la tenen els qui van tenir 186 escons i no van ser capaços d'oposar-se a l'esquerra", ha retret.





"Per als quals anhelàvem tant, avui és moment d'alegria però també de preocupació", ha reconegut lamentant no poder expulsar al "Front Popular" del Govern. "No ens enganyem. Avui Espanya està en una situació pitjor que ahir, però Vox és més necessari avui que ahir", ha argumentat.





Abascal ha garantit així als seus votants que els diputats de Vox no els defraudaran" durant la pròxima legislatura i defensaran en el Congrés les consignes que han repetit els seus dirigents durant tota la campanya electoral, com la unitat d'Espanya, la lluita contra la immigració illegal o el combat a les lleis "de la dictadura progre".





Però a més, ha volgut finalitzar el seu missatge mostrant el seu "profund respecte" pel resultat electoral, encara que ha avisat que cap majoria parlamentària "per gran o petita que sigui" habilita per a una reforma de la Constitució que "toleri" un referèndum d'autodeterminació, l'indult a "colpistes" o la ruptura de la unitat nacional.





"LA RESISTÈNCIA"





"La resistència ja està dins del Congrés". Així ha començat el seu discurs Javier Ortega Smith, el nombre de dues de Vox, després de conèixer que el seu partit tenia, amb el 78% dels vots, una representació de 24 diputats al Congrés dels Diputats.





Amb un discurs molt bel·ligerant, s'ha presentat Ortega Smith davant els seus votants congregats a la plaça Margaret Tatcher de Madrid. Subratllant en diverses ocasions que han fet història.









Malgrat que els resultats s'han quedat molt lluny del que indicaven les seves enquestes, que preveien l'entrada de Vox amb més de 50 diptados, els d'ultradreta s'han mostrat orgullosos d'haver entrat al Congrés.





"Això no ha fet més que començar", ha advertit Ortega Smith als seus rivals de l'esquerra, "la dreta covard" -calificativo que atorga al PP de Pablo casat- ja Ciutadans. Perquè assegura que van a plantar cara a tots ells, "davant la imposició del que és políticament correcte" i que amb les futures proposicions de lleis que presentaran els anuncia que "es van a haver de retratar".





També ha llançat un missatge als mitjans de comunicació, pel que diuen sentir-se ignorats i que ara hauran de tenir-los en platós, en una clara referència al debat de la Sexta, encara que fos la Junta Electoral Central qui l'hi va negar.





Així mateix han aprofitat per acusae a la resta de partits de tenir "tots els diners" ia "tots els mitjans de comunicació", però que a partir d'ara estaran més presents que mai.





Finalment, ha llançat una advertència al PSOE que ha guanyat les eleccions amb més de 90 vots per sobre de VOX. Per a Ortega Smith, el triomf socialista "és una victòria efímera". I finalment, amb un to amenaçador ha subratllat que "els anem a assenyalar amb el dit".