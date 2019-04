El PP pateix una derrota històrica al perdre més de 4 milions de vots

El PP ha patit una derrota històrica en les eleccions generals d'aquest diumenge, en perdre més de 4 milions de vots i 72 escons al 70% escrutat, pel que fa als comicis de 2016.





Un enfonsament que el situa per sota del sòl electoral de l'Aliança Popular de Manuel Fraga el 1986, quan va aconseguir 105 escons i el 25,97% dels vots.





El PP es troba a més a prop de patir el sorpasso per part de Ciutadans, que està a 1,2 punts i 8 escons de distància del PP, amb el percentatge escrutat abans esmentat.



El candidat popular, Pablo Casado, ha collit aquest fracàs als nou mesos de fer-se amb les regnes del partit el passat mes de juliol, després de deixar el càrrec Mariano Rajoy per la moció de censura. Les enquestes apuntaven un clar retrocés del PP enfront de Ciutadans i davant l'avanç de Vox, però el desastre s'ha confirmat aquesta nit a quedar-se el partit taronja a prop de superar-lo.



Aquesta nit, Pablo Casado encapçala el pitjor resultat del PP en la seva història. El partit havia registrat dos cicles ascendents amb dues majories absolutes aconseguides per José María Aznar (2000) i Mariano Rajoy (2011), a les quals van seguir sengles patacades electorals en l'any 2004 (de 183 escons es va passar a 148) i el 2015 ( de 186-123 diputats).



Aquest últim resultat va suposar la pèrdua de 63 escons, però encara ha estat més gran el daltabaix d'aquesta nit perquè la caiguda, amb gairebé el 73,5% escrutat, és de 72 escons.





