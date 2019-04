Ortuzar (PNB) estén la mà al PSOE si accepta la plurinacionalitat

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, ha assegurat que "estan molt contents" d'haver guanyat les eleccions generals a Euskadi "amb claredat", i ha "estès la mà al diàleg i la distensió" per assumir "la realitat plurinacional de l' estat "perquè és" imprescindible "buscar" solucions polítiques".





A més, ha posat en valor "la pluralitat política i nacional" de la Comunitat Autònoma Basca, amb una "realitat diferent", on "el vot a la dreta i la ultra dreta reaccionària ha estat marginal".









Ortuzar ha comparegut a la seu de Sabin Etxea, juntament amb el lehendakari, Iñigo Urkullu, els caps de llista al Congrés i al Senat, Aitor Esteban, Joseba Agirretxea, Mikel Legarda, Nerea Ahedo, Maribel Vaquero i Almudena Otaola, a més de membres de l'Executiva jeltzale i consellers del Govern Basc, com Bingen Zupiria.





El líder del PNB ha mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts, després que el seu partit hagi aconseguit gairebé 394.627 vots (31,05%) i sis escons al Congrés, un més que en els comicis estatals de 2016, i més cent mil sufragis més. Fa tres anys va sumar un total de 287.014 suports (24,86%). A més, ha obtingut nou senadors, quatre més.





D'aquesta manera, el PNB ha revalidat la confiança de la ciutadania basca en guanyar a Biscaia, Àlaba i Guipúscoa per primera vegada en la història en unes eleccions generals. Mai, fins ara, havia estat la primera força en territori alabès en els comicis estatals.





Andoni Ortuzar ha destacat que el fet que el seu partit hagi vençut "amb claredat" és "un revulsiu per al Partit Nacionalista Basc". "Seguirem defensant, amb més força, els interessos d'Euskadi al Congrés i el Senat", ha apuntat.





Ortuzar ha assegurat que "ha tornat a posar-se de manifest que hi ha unes voluntats majoritàries clarament diferenciades a Euskadi ia l'Estat". "La pluralitat política és una realitat creixent i la pluralitat nacional també ho és. El resultat de les eleccions a Euskadi ia l'Estat ha estat, un cop més, diferent. Aquí el vot a la dreta i la ultra dreta reaccionària ha estat marginal . Euskadi és nacionalista ", ha afegit.





Segons ha asseverat, els jeltzales van "a tornar a donar-ho tot pels interessos d'aquest país", i seguirà vetllant per "el reconeixement de la realitat nacional d'Euskadi i per un nou model d'Estat". Així mateix, ha considerat que el nou escenari és "més divers, obert i plural" i, en aquest sentit, ha avançat que la seva mà "està estesa al diàleg amb voluntat d'acord i a les solucions polítiques".





"La nostra representació a Madrid va estar al servei d'Euskadi, de les persones, de l'autogovern basc, que és sinònim de benestar i qualitat de vida. Treballarem pel reconeixement de la realitat nacional d'Euskadi i per un nou model d'Estat", ha subratllat.





DIÀLEGS I SOLUCIONS





En tot cas, ha assegurat que són conscients que s'obre en l'àmbit estatal "un nou escenari polític, més divers, obert i plural". També ha apuntat que el PNB aportarà "en positiu" i "planteja una alternativa de diàleg i de solucions polítiques".





"Creiem que és imprescindible obrir una nova etapa de diàleg i distensió amb autèntica voluntat d'acord, una etapa que assumeixi una realitat plurinacional de l'Estat. Qui jugui dins d'aquesta variables, ens tindrà amb la mà estesa", ha assenyalat.





El líder jeltzale ha considerat que la campanya al País Basc "ha estat diferent" a la de l'Estat, "amb un contingut i un to molt més assossegat i constructiu, un contrapunt positiu a la crispació i tensió amb la que s'ha desenvolupat a Espanya" . "Des d'aquest país diferent, amb tota humilitat, oferim un model diferent de fer política i de respondre a les necessitats de les persones", ha manifestat.





Així mateix, ha mostrat la seva satisfacció per l'alta participació registrada a la Comunitat Autònoma Basca, el que "reforça encara més el valor de la victòria obtinguda pel PNB". Per últim, ha mostrat el seu agraïment "a totes les persones que han participat en aquestes eleccions", als que els han votat "i també als qui han optat per altres formacions polítiques", ha conclòs.