Sánchez: "Ha guanyat el futur i ha perdut el passat"

Desenes de militants i simpatitzants es congregaven des d'abans de les 22.00 hores per celebrar la victòria del PSOE en aquestes eleccions generals.









"Es nota, se sent, Pedro president" o "Isca, Isca, Espanya és socialista" són algunes de les consignes corejades.





Brandant banderoles del partit, tots miraven cap als balcons de Ferraz esperant que aparegués el seu líder, mentre el partit fa proves de megafonia.









Finalment, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha sortit a la balconada tres minuts abans de la mitjanit. El líder socialista ha celebrat aquest diumenge la victòria del PSOE a les eleccions generals davant centenars de militants i simpatitzants congregats a les portes de la seu del partit a Ferraz. El líder socialista s'ha compromès a governar "allargant la mà" a tots els partits, però la multitud ha començat a cridar: "¡Amb Rivera no!", En diverses ocasions.





"Ho he escoltat. Crec que ha quedat bastant clar", els ha respost Sánchez des d'una plataforma collocada al costat de l'entrada del garatge de la seu del PSOE, des d'on ha sortit a saludar la gent acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez ; de la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo; de la número dos del PSOE, Adriana Lastra; lapresidenta del partit, Cristina Narbona, i el secretari d'Organizació, José Luis Ábalos.





Davant la petició de la multitud perquè no governi amb Rivera, Sánchez ha advertit que el PSOE no posarà cordons sanitaris com va fer en la campanya Ciutadans amb el PSOE. La "única condició" que els socialistes posaran per pactar serà "respectar la Constitució" i els tres objectius que el PSOE es va fixar en aquesta campanya: avançar en justícia social, en convivència entre territoris i en exemplaritat en l'exercici de la política.





Amb els 123 escons aconseguits pel PSOE amb el 99,68 per cent del vot escrutat, Sánchez només suma majoria absoluta amb Ciutadans. En qualsevol cas, el líder socialista tindria també possibilitats de sortir investit president en segona volta amb l'abstenció de partits independentistes, ja que només amb l'esquerra Unides Podem i Compromís es queda en 166 escons. Si sumés al PNB i als regionalistes càntabres de Miguel Ángel Revilla es quedaria en 173 escons, a tres de la majoria absoluta.





En qualsevol cas, Sánchez ha mostrat el seu convenciment que aconseguirà governar. "Es tractava de guanyar i governar. Hem guanyat les eleccions i anem a governar", ha assegurat, comprometent-se a ser el president de tots els espanyols.





"Hem fet que passi i amb això ha guanyat el futur i ha perdut el passat", ha subratllat entre els aplaudiments del públic que l'escoltava, davant dels que ha posat en valor que es tracta de la primera victòria del seu partit en unes generals en 11 anys, que han comptat amb una alta participació en defensa de la democràcia espanyola.





UN MISSATGE PER A EUROPA I EL MÓN





Sánchez ha remarcat que aquesta victòria del PSOE llança també el missatge a Europa i al món que "es pot guanyar a la involució amb propostes". "No volem la involució, la reacció, el retrocés. Volem un país que avanci!", Ha cridat, provocant que el públic comencés a corejar "¡no passaran!" i "sí es pot".





Però també ha volgut reivindicar recordant aquell 2016 en què la seva oposició a permetre la investidura de Mariano Rajoy va forçar a dimitir pel pols que va lliurar, i va perdre, amb els seus crítics dins del partit. "Ens deien que aquest partit no tenia futur, que ens havíem de resignar a que governés el PP i aquí estem (...) reivindicant el present i el futur d'un partit centenari", ha subratllat.





"Visca Espanya i visca el socialisme", ha començat a cantar la multitud. Sánchez els ha donat la raó, reconeixent que això és el que ha guanyat aquest diumenge: "Una Espanya plural que es reconeix en la seva diversitat".





Sánchez ha acabat la seva intervenció fent una crida a la necessitat de conformar majories progressistes als ajuntaments i les comunitats autònomes en els pròxims comicis del 26 de maig. "Construirem aquesta Espanya que volem", ha dit com a comiat.





Els militants i simpatitzants congregats en la voltants de Ferraz brandaven majoritàriament banderoles del partit, però també algunes amb la bandera d'Espanya i altres rojigualdas amb el lema "és de tots", en referència a Espanya.





També diverses banderes arc de Sant Martí del collectiu LGTBI es veien entre la multitud, que, durant l'espera per veure a Sánchez, aplaudia cada vegada que es veien a si mateixos a la pantalla gegant collocada al carrer que emetia el directe de TVE.





La gent esbroncava en canvi quan TVE connectava amb la seu del PP a Gènova, uns esbroncades que no es van produir en canvi quan connectaven amb la seu de Ciutadans.





Sánchez ha seguit l'escrutini a Ferraz des de les 21.20 hores, acompanyat de la seva dona i d'una representació dels seus més fidels collaboradors.





La directora de Comunicació del PSOE, Maritcha Ruiz-Mateos, compartia a les xarxes socials una foto de Sánchez amb els seus fidels, molt somrients després de ser conscients de la victòria i en la qual destacava la presència del president de Correus i excap de gabinet de Sánchez sent cap de l'oposició, Juanma Serrano.





En aquesta imatge, Sánchez posa acompanyat de la número dos del partit, Adriana Lastra; la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo; el secretari general de la Presidència del Govern, Félix Bolaños; el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el candidat al Congrés per Sevilla Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el cap de gabinet de Sánchez, Iván Redondo; el secretari de Coordinació Territorial, Sants Cerdán, i l'assessor de Sánchez a Moncloa i exalcalde Jun José Antonio Rodríguez-Sales.