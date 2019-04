Carmen Calvo defensa que el PSOE governi en solitari

La vicepresidenta del Govern central en funcions, Carmen Calvo, ha defensat aquest dilluns la "fórmula" de govern en solitari de Pedro Sánchez després la moció de censura i ha apostat per continuar amb aquest mètode després de les eleccions generals d'aquest diumenge, en què el PSOE ha collit 123 escons.









En una entrevista a la Cadena SER, Calvo ha recalcat que els resultats electorals signifiquen que els socialistes tenen un suport "més que suficient" per "ser el timó d'un vaixell que ha de seguir el seu rumb".





"Pensem que podem seguir avançant en aquesta fórmula que hem iniciat", ha remarcat Calvo.





Així, sobre l'exigència de Podem d'entrar a l'Executiu per donar suport a una investidura de Sánchez, la vicepresidenta ha valorat el suport rebut per la formació 'estada en aquests mesos, però ha apostat per "seguir la fórmula iniciada".





"Queden molts dies, ja Podem li hem vist anar avançat en la comprensió del que suposa la discreció. Abans demanaven que els acords fossin amb llum i taquígrafs, tots anem aprenent", ha assenyalat preguntada per un pacte amb la formació de Pablo Iglesias .





La dirigent socialista ha assegurat que la ultradreta "s'ha disparat un tret al peu" i ha criticat que hagi vingut a desmuntar la "cultura de convivència".