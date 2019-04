Les Corts Valencianes es constituiran el 16 de maig amb possibilitat de reeditar el Botànic

Les Corts Valencianes es constitueixen el proper 16 de maig a partir de les 10.30 hores amb l'hemicicle dividit en dos grans blocs als que tot just separen cinc escons, ja que el Botànic té 52 (la majoria absoluta se situa en 50) i la suma de PP, Ciutadans i Vox dóna 47 diputats, de manera que l'acord signat el 2015 podria reeditar-se. Per ser investit president es necessita, en una primera votació, majoria absoluta de la Cambra i, en cas de no aconseguir-la, majoria simple.









Els resultats de les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge a la Comunitat Valenciana fan necessari que els partits arribin a acords, com ja va passar el 2015 amb aquest Botànic en virtut del qual PSPV i Compromís van entrar al Consell i Podem es va quedar com a soci extern. Aquesta última formació, ara en coalició amb Esquerra Unida, ja ha manifestat la seva voluntat d'entrar a l'Executiu en aquesta ocasió.





Els passos previs per elegir el president de la Generalitat començaran oficialment el 16 de maig.





En primer lloc, les Corts constituiran la Mesa d'Edat, formada per la persona de més edat, que ostentarà la presidència, i del diputat més jove i la diputada més jove, que el assistiran en qualitat de secretaris.





La Mesa d'Edat s'encarregarà de coordinar les votacions en què s'elegirà el president de la Cambra autonòmica, als dos vicepresidents i els dos secretaris. En aquesta sessió, els diputats de jurar o prometre el càrrec.





Un cop designat el president de les Corts, els grups parlamentaris tindran un termini de 12 dies per presentar davant la Mesa propostes de candidats a la Presidència de la Generalitat, tal com recull el Reglament del Parlament autonòmic.





Posteriorment, la Presidència de les Corts, un cop s'hagi escoltat la Junta de Síndics, fixarà la data de celebració del ple d'investidura entre els tres i els set dies següents, proposant com a candidat a aquell que en les consultes realitzades haja obtingut major suport per part dels grups polítics, és a dir no necessàriament el del partit més votat, sinó aquell que, segons les converses amb els grups, tingui més possibilitats de poder sortir elegit.





PROGRAMA DE GOVERN





El candidat proposat exposarà a la càmera, sense limitació de temps, el seu programa de govern i sol·licitarà la confiança de les Corts. La sessió se suspendrà llavors per un temps no superior a 24 hores. Represa la sessió, intervindran els grups parlamentaris de major a menor, tret del grup parlamentari al qual pertany el candidat, que ho farà en últim lloc, per un temps de 30 minuts cadascun.





El candidat podrà contestar conjuntament o separadament als representants dels grups parlamentaris durant un temps màxim de 30 minuts. Tots els intervinents tindran dret a un torn de rèplica per un màxim de deu minuts cadascun.





Finalitzat el debat, la Presidència anunciarà l'hora de votació i suspendrà la sessió fins llavors. La sessió es reprendrà amb la votació única del candidat. En primera votació, serà necessari el suport al candidat dels vots de la majoria absoluta dels membres de la cambra, de manera que requerirà 50 suports.





Si no aconseguís aquest suport es procedirà, 48 hores després, a una nova votació en la qual serà suficient, per a la seva investidura, el vot favorable de la majoria simple dels membres de la cambra, és a dir, la meitat més un dels assistents.





Un cop efectuades les dues votacions, si el candidat proposat no aconsegueix la confiança necessària, la Presidència de les Corts tramitarà les propostes de la resta de candidats presentats, seguint el mateix procediment que per al primer.





Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat obté la confiança de les Corts, el president del Parlament, per acord de la Mesa, dissoldrà la Cambra i el president de la Generalitat en funcions, en aquest cas el popular Alberto Fabra, ha de convocar noves eleccions.





En cas que un candidat si aconsegueixi els vots necessaris, es convertirà en president de la Generalitat. Haurà jurar o prometre el càrrec i acatar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana davant les Corts en la primera sessió que se celebri després del seu nomenament pel Rei, amb la fórmula en valencià: 'Jo (nom) jure / promet que aitant com tindre el Càrrec de Diputat / diputada acataré la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat '.