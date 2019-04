Els problemes d'accessibilitat a Barcelona

Si bé el darrer mes vam comentar l'incompliment legal del mínim del 5% de taxis adaptats, aquest no és l’únic problema quant a accessibilitat que pateix la ciutat de Barcelona.





Tot i el temps transcorregut i que la ciutat de Barcelona és capdavantera en molts aspectes, cal seguir treballant per poder fer efectiva la plena igualtat per mitjà de mesures que caldrà aplicar a l'urbanisme, l'edificació, els espais i vies públiques, el transport, els serveis, la informació, les comunicacions, etc. És a dir, en tots els àmbits que regeixen el dia a dia, des de les grans infraestructures fins a les petites coses, que tot i que potser són irrellevants per una gran part de la població, poden esdevenir transcendents per aquells a qui la seva condició els limita l'accés.





Vam estimar la queixa d'una ciutadana, que denunciava les dificultats que pateix per pesar-se en una bàscula adaptada i que ho havia de fer en un centre comercial. Va explicar les dificultats que tenen les persones usuàries de cadires de rodes per pesar-se, és a dir, conèixer i poder controlar el seu pes, fet que podria tenir incidència en la cura de la seva salut. Després de l'estudi del cas, hem constatat que el servei és gairebé inexistent a la ciutat i la manca d'orientació i assessorament dels organismes públics envers aquesta usuària.









La reclamant exposava que tot i haver-se dirigit al seu ambulatori, a diferents estaments oficials -entre ells l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)- i necessitant fer un control de pes, com a única opció al seu abast feia ús de les bàscules destinades a mercaderies d'un gran centre comercial. Tot i resoldre temporalment el problema, era una opció que li generava problemes de desplaçament, a banda de resultar un entorn poc adequat, per no dir indigne per una persona.





Vam efectuar diferents consultes amb serveis i associacions que van posar en relleu que es tractava d'una problemàtica que anava més enllà del cas concret, en relació a la qual les persones afectades no disposaven d'alternatives vàlides suficients ni conegudes.





He recomanat a la comissionada de Salut, com a presidenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i vicepresidenta del Consorci Sanitari de Barcelona, valorar que l'antiga seu del PAMEM (edifici amb nous usos vinculats a l'atenció sanitària) pugui disposar d'una bàscula adaptada i que insti el Departament de Salut a dotar els diversos centres d'atenció sanitària de bàscules adaptades. També he reclamat a la comissionada i a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) "un treball de manera coordinada entre els dos organismes per solucionar aquesta problemàtica i la creació d'un registre dels diferents centres i serveis que ofereixen aquest servei". Per últim, vull fer èmfasi en "la necessitat que tots els CAP disposin de bàscules adaptades per a persones usuàries de cadira de rodes".





Durant aquest any han estat diverses les queixes rebudes pel mal funcionament o la manca de reparació de les avaries que han patit escales mecàniques públiques. Aquests enginys van ser molt ben rebuts a zones de la ciutat amb forts desnivells on els veïns amb problemes de mobilitat tenen dificultats de desplaçament.





Les queixes han arribat de les zones de Sarrià, Sant Gervasi, el Guinardó i Trinitat Vella i els seus promotors relaten que els aparells romanen moltes setmanes sense reparar i per tant fora d'ús i sense que les seves reclamacions siguin ateses.





Aquesta situació, mantinguda en el temps, també ha provocat que moltes persones no hagin pogut sortir del seu domicili per fer les compres ordinàries o per desplaçar-se a rebre atenció mèdica. Així consta que els serveis mèdics han hagut d'incrementar les visites domiciliàries.





Ja que la situació ha afectat un ampli sector de la ciutat, aquell que està assentat als turons, vam decidir actuar d'ofici i iniciar una actuació per tal de supervisar quina és l'actuació municipal davant aquesta situació i quin és el fet que motiva la no reparació dins d'un termini de temps prudencial. A principis del mes de novembre, ens vam dirigir a l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat demanant la necessària informació. De moment continuem a l'espera de la resposta a les qüestions plantejades per tal de formar el nostre determini.