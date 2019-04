El tennista austríac Dominic Thiem ha guanyat l'espanyol Rafa Nadal en les semifinals del Barcelona Open Banc Sabadell-67è Trofeu Conde de Godó (6-4 i 6-4) i ha superat en terra batuda el jugador de Manacor, que així s'ha vist privat d'optar al seu dotzè títol en terres barcelonines.









Després del serbi Novak Djokovic, ara l'austríac s'ha forjat una imatge d'ogre per a Nadal, perquè aquest dissabte l'ha guanyat en un gran partit que bé podria haver estat la mateixa final. Thiem ha perdut vuit partits davant de Nadal i l'ha guanyat en quatre, comptant aquest, i tots en terra batuda.





Mai no havia perdut una semifinal de Godó un Nadal que, fins aquesta edició, guanyava el títol sempre que se situava entre els quatre millors. Però Thiem, amb un bon revés i amb un canell precís, ha fet canviar la història.





Buscava la dotzena final l'actual número 2 del món, i el consegüent títol, però Nadal no ha pogut superar un Thiem sòlid, que està en un gran moment i que cada vegada és més bo. Prova d'això és que Nadal no va poder aturar el servei de l'austríac en tot el partit, i amb prou feines va disposar de pilotes de trencament per intentar-ho.





Aquesta serà la segona final per Thiem a Barcelona, després de la que va perdre el 2017 precisament contra Nadal (4-6 i 1-6). Per la seva banda, Nadal, que té ara un balanç de 61-4 a Barcelona, suma una nova derrota després de fer-ho prèviament en la tercera ronda (davant de Fabio Fognini el 2015), a quarts de final (davant de Nicolás Almagro el 2014) i en segona ronda (davant d'Àlex Corretja el 2003).