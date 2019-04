​La Fundació Antigues Caixes Catalanes i el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya signen un conveni de col·laboració

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya (GGAC) han signat un conveni de col·laboració per difondre la 16a edició del Premi BBVA de Pintura Ricard Camí entre els artistes a través de les galeries d'art.









El Premi BBVA de Pintura Ricard Camí, és un dels 9 premis que organitza la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA CX, i té l’objectiu d’estimular la creació pictòrica i contribuir especialment a la promoció i la projecció dels artistes catalans o residents a Catalunya.





El premi, biennal, s’ha convocat aquest mes d’abril i té una dotació de 12.000 euros per a l’artista i 8.000 euros que es destinaran a la promoció i projecció de l’obra de l’artista a través d’una exposició individual al Centre Cultural Terrassa, que posteriorment podrà ser itinerant. Les inscripcions es poden realitzar fins al 15 de maig a través de la web www.fcaixescatalanes.cat.





El GGAC és una institució sense ànim de lucre, creada l'any 1978 amb la finalitat de defensar les galeries d'art i apropar-les al públic. Actualment, és promotora i defensora de les galeries d’art d’arreu del territori català.





També té per objectiu generar noves sinergies amb fundacions, col·leccionistes, institucions públiques i privades, museus, universitats, centres d’art, escoles, mitjans de comunicació, etc., per ajudar a apropar l’art a les noves generacions d’artistes.





Les dues entitats, FACC i GGAC se sumen al Premi BBVA de Pintura Ricard Camí per ajudar als artistes en la seva projecció professional.