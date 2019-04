Criteria posa en venda la companyia d'aparcaments Saba

Criteria ha obert el procés per vendre un percentatge del capital de Saba, la companyia d'aparcaments de la que l'any passat va prendre el 100% davant la sortida dels seus exsocis en la signatura, segons van confirmar fonts del sector.









Es tracta d'una de les primeres companyies del sector, amb unes 378.000 places de pàrquing repartides per vuit països d'Europa i Amèrica Llatina a més d'Espanya, on destaca la de les estacions de l'AVE.





D'aquesta manera, la companyia presidida per Salvador Alemany presenta una valoració d'uns 1.200 milions d'euros, segons dades de Reuters, que va avançar la informació.





En concret, Criteria ha donat un mandat per vendre un percentatge del capital de Saba, una participació que es determinarà en virtut del que plantegin els potencials oferents.





De fet, el 'braç inversor' de CaixaBank no descarta cedir la seva posició de control a la signatura, si bé la seva voluntat és quedar-se amb una participació en la companyia, que factura uns 213 milions i genera un benefici brut d'explotació (Ebitda) de uns 100 milions, segons els comptes de 2017, les últimes disponibles.





Criteria penja el cartell de 's'embeni' sobre Saba just un any després que prengués el 49,9% del capital de la companyia que estava en mans de Torreal, la signatura de Juan Abelló, i els fons KKR i PROA Capital, que havien manifestat la seva voluntat de sortir de la signatura, així com la d'uns 3.500 socis minoritaris.





En l'actualitat, l'entitat compta amb 99,5% del capital mentre que el 0,5% restant està encara repartit entre aquests socis minoritaris.





De moment, i en tant prospera aquest procés de venda, Saba reportarà a Criteria un dividend de 19,95 milions d'euros, retribució que la signatura aprovarà en la junta convocada per al pròxim 8 de maig.





ESTRATÈGIA DE CREIXEMENT





Saba té actualment 'aparcat' l'objectiu de sortir a Borsa que es va fixar quan es va constituir, atès que l'empresa està centrada en el seu creixement, segons va indicar Alemany en la junta del passat any.





De fet, a la fi de 2018, Saba va fer un "salt qualitatiu de primer ordre" en aquesta política de creixement en entrar a Regne Unit, Alemanya, Eslovàquia i República Txeca en comprar els pàrquings que Indigo tenia en aquests països.





Després d'aquesta operació, la companyia va avançar la seva previsió de tancar 2018 amb ingressos de 285 milions d'euros i un benefici brut d'explotació (Ebitda) de 118 milions d'euros.





A més d'aquests nous mercats, Saba gestiona aparcaments a Itàlia, Portugal, Xile i Andorra, i en el mercat domèstic compta amb unes 131.700 places. A més, recentment va anunciar amb acord amb Endesa per a potenciar els punts de recàrrega de cotxes elèctrics en els seus 'pàrquings'.





Quant a Criteria, Saba constitueix un dels principals actius de la seva cartera industrial, al costat de les participacions que té en Agbar, Cellnex Telecom, Naturgy, Telefónica i Suez, entre altres.