'Vengadores: Endgame', la nova producció de l'univers Marvel, s'ha convertit en la millor estrena mundial a taquilla amb 1.209 milions de dòlars d'obertura, segons informa Disney en un comunicat.





Així mateix, segons les dades que publica ComScore a Twitter, la cinta de superherois ha aconseguit el millor cap de setmana de la història a Espanya amb 10,2 milions d'euros, mentre que la xifra acumulada des de la seva estrena dijous passat acumula més de 12,5 milions.





Tal com destaca Disney, que va adquirir Marvel en 2009, 'Vengadores: Endgame' és la primera pel·lícula que aconsegueix superar els mil milions de dòlars durant el seu primer cap de setmana en cartellera.





A Espanya, on el nombre d'espectadors s'acosta als dos milions, aquesta pel·lícula va batre tots els rècords de recaptació d'un únic dia al nostre país amb quatre milions d'euros i més de mig milió d'espectadors. El total taquilla d'aquest cap de setmana (divendres dissabte i diumenge) ha estat 13,7 milions d'euros el que suposa una pujada d'un 41 per cent respecte al cap de setmana previ.





En concret, 'Vengadores: Endgame' suposa el 75 per cent del total taquilla amb 10,3 milions d'euros només amb el divendres dissabte i diumenge. La mitjana per cinema a Espanya ha estat de 27.829 euros amb una mitjana d'espectadors per cinema de 4.215.





La pel·lícula ha batut tots els rècords anteriors als Estats Units, suposa el cap de setmana més taquiller de la història: 350 milions de dòlars (157 milions el divendres, 109 dissabte i 84 el diumenge).





En altres països, la cinta de Marvel ha obtingut 330 milions de dòlars a la Xina i destaca també Regne Unit (54 milions), Corea del Sud (47 milions), Mèxic (33 milions), Austràlia (31 milions), Alemanya (27 milions), Índia (27 milions), el Brasil (26 milions), França (24 milions) o Itàlia (19 milions).