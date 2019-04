El Consell Estatal d'Estudiants de Medicina ha sol·licitat, amb motiu de l'assignació de les places MIR, augmentar el nombre de places, recordant que en aquest any van sol·licitar realitzar l'examen d'accés al MIR 15.475 persones per 6.797 places, i implantar un temari únic i específic.









Així, l'organització ha reclamat una "correcta planificació" del nombre de places MIR tenint en compte tant la quantitat d'estudiants de Medicina existents, el nombre de persones titulades cada any i la possible oferta laboral associada, per tal d'evitar que l'estudiantat de Medicina d'Espanya no sigui capaç de completar la seva formació.





"La situació actual no pot perpetuar-se. No és racional que continuïn generant-se cada any més graduats de Medicina, a causa de la manca de regulació de numerus clausus i l'augment de facultats, quan simultàniament les sortides laborals són cada vegada menors", ha dit la coordinadora d'aquesta línia de treball del CEEM, Luciana Nechifor.





I és que, prossegueix, la ràtio persones presentades-places MIR és cada vegada més gran. "En la mesura que aquesta complexa situació no canviï, els nostres sistemes universitari i sanitari estan conduïts al fracàs. Dupliquem les recomanacions de l'OMS en nombre d'estudiantat de Medicina al mateix temps que tenim dèficit d'especialistes en moltes àrees. La solució passa per responsabilitat , compromís i voluntat política central, autonòmica i de totes les institucions sanitàries, dotant al SNS dels recursos econòmics, materials i humans per poder garantir l'accés a l'etapa MIR i la sortida laboral posterior", ha conclós la presidenta el CEEM, Laura Martínez.





Així mateix, consideren que no es pot continuar sense tenir un temari únic i específic, en ser una de les poques proves estatals el contingut no està definit més enllà de "la pròpia Medicina". Al mateix temps, han subratllat la necessitat d'implantar el barem en base 10 per a la correcció global i assignació de la plaça, una mesura que el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va acceptar incloure per a la propera convocatòria del MIR.





"Amb aquest nou barem acadèmic que des del CEEM portem sol·licitant diversos anys, l'avaluació serà molt més justa per a l'estudiantat que sol·licite plaça MIR. Advoquem per un sistema de salut públic, universal, gratuït i de qualitat per als pacients i els seus treballadors. la salut, juntament amb l'educació, ha de ser considerada l'eix central de la política i l'economia en ser una necessitat i, com a necessitat, la pregunta no és si el SNS és o no sostenible. Ens hem de preguntar com fer-ho sostenible. Aquesta sostenibilitat passa per una correcta adequació del nombre de places MIR i una millora de les condicions laborals", han tancat des del Consell.