Treva al PP: no es debatrà el rumb del partit fins conclòs el cicle electoral

Dirigents del PP han coincidit aquest dilluns a criticar el "desastre" de campanya i l'estratègia de Pablo Casado davant les eleccions generals, "oblidant el centre" polític i dedicant les seves energies a "barallar amb Vox per veure qui és més de dretes". No obstant això, consideren que és moment d'una treva i no d'"obrir el partit en canal" perquè la prioritat ara ha de ser mantenir posicions en les eleccions autonòmiques, municipals i europees del 26 de maig.









Per això, i malgrat la derrota històrica del PP en aquests comicis --es ha deixat pel camí 3,7 milions de vots i 68 escons--, les fonts consultades donen per fet que no hi haurà grans crítiques internes en el Comitè Executiu Nacional que se celebra aquest dimarts per fer "autocrítica" pels resultats.





"Espases en alt", resumeix un càrrec popular, que estima que ara cal recórrer tots els pobles per evitar una altra debacle a municipals i autonòmiques. "Toca remar junts en aquest moment", afegeix un altre dirigent que demana, això sí, "una mica d'humilitat" a la direcció nacional del PP.





Els membres del PP consultats coincideixen que s'han comès "errors d'estratègia", sobretot al bolcar-se en una "baralla" amb Vox, no explicar amb "claredat" a la gent la importància del Senat en l'actual situació o les "ficades de pota "d'alguns fitxatges com Adolfo Suárez Illana o Juan José Cortés.





EL VOTANT DE CENTRE DEL PP S'HA ANAT A Cs





La majoria coincideix que Pablo Casado, des que va assumir les regnes del PP a juliol de l'any passat, s'ha oblidat del centre. Segons argumenten, amb el focus posat en evitar la fugida de vots a Vox, ha trasllat la imatge de "escorament cap a la dreta".





"Amb un discurs més centrat, hauria mantingut el tipus. És increïble perquè al final s'ha convertit a Pedro Sánchez a centrista", assenyala un dirigent popular, que creu que molts d'aquests votants tradicionals han apostat al final per Ciutadans.





El president del PP basc, Alfonso Alonso, ha expressat públicament aquesta necessitat de recuperar el centre. Després dels "dolents" resultats, ha assenyalat, cal fer "una reflexió" que porti el PP a tornar a ser "la gran força del centre polític espanyol".





CRITIQUEN L'ESTIL "BRONC" I CAURE EN L'INSULT





Algunes de les fonts critiquen a més l'estil "aspre" que va emprar Casado en els seus primers mesos, arribant a cridar "traïdor", "traïdor" o "perill públic" a Pedro Sánchez, un to que, segons ell, li ha distanciat de molts votants.





També hi ha qui retreu al president popular que defineixi el PP com a "liberal" quan és un terme, addueixen, que mai ha estat en els Estatuts, que descriuen el PP com a partit de "centre reformista".





A part dels "canvis" en el missatge i el to, alguns càrrecs del PP esperen que Casado faci "ajustos" en el seu equip per afrontar els nous comicis. "S'ha envoltat de caps i caps primers en molts casos", afegeixen les fonts consultades.





"L'OPERACIÓ TRINXERA" AMB LES LLISTES





De la mateixa manera, aquests fonts han criticat que la direcció nacional del PP hagi apostat per envoltar-se de les seves fidels a les llistes, deixant fora a veterans dirigents amb experiència, el que ha provocat desmobilització en molts territoris.





"Molta gent amb experiència s'ha sentit ofesa i humiliada. Han fallat les formes. Aquest no és el PP", assegura un veterà parlamentari. Altres fonts parlen de l'anomenada "operació trinxera" que, segons expliquen, està basada en situar en les llistes als seus més pròxims per evitar qualsevol contestació interna al Parlament.





EXPECTACIÓ PEL DISCURS DE CASADO





Els càrrecs consultats estan expectants davant el discurs que oferirà aquest dilluns Pablo Casado davant el Comitè Executiu Nacional. Segons afegeixen, esperen "autocrítica", una "reflexió profunda" i un "canvi de rumb" en alguns aspectes per no perdre feus clau en les autonòmiques i municipals de maig. "Ahir a la nit mateix el seu equip hauria d'haver posat el seu càrrec a disposició", declara des de l'anonimat un diputat del PP.





Segons algunes d'aquestes fonts, si es fan les "coses bé" en la nova campanya i es "corregeixen" els "errors" podran afrontar en millors condicions les autonòmiques i municipals del 26 de maig. Si tot segueix igual, Casado es convertirà en un "llast" per a alguns alcaldes i barons autonòmics, adverteixen les mateixes fonts.