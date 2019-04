Rajoy, Santamaría i Cospedal passen d'anar al Parlament per avaluar el 155

El president de la comissió d'investigació sobre el 155, Toni Morral, ha anunciat que tornaran a convocar l'expresident del Govern central Mariano Rajoy i les exministres Soraya Saénz de Santamaría i María Dolores de Cospedal perquè compareguin després que aquest dimarts no hagin comparegut malgrat a estar citats per fer-ho.









A l'inici de la sessió, Morral ha explicat que Rajoy i Santamaría no han contestat a la petició de compareixença i que Cospedal sí que ha fet saber formalment que no assistiria al·legant que "no té l'obligació d'acudir perquè el Parlament no pot obligar a fer-ho a un membre de l'Estat".





Segons Morral, el reglament del Parlament recull que els testimonis tenen l'obligació d'assistir, i per això els convocaran de nou i, en cas que tampoc compareguin, els serveis jurídics han d'atendre "aquesta eventualitat i prendre la decisió que correspongui".





Ha explicat que en les noves citacions recordaran que comparèixer davant la Cambra catalana és "la seva obligació i la seva responsabilitat", i que seran advertits que poden incórrer en responsabilitats penals.





Segons l'article 502 del Codi Penal, les persones que no compareguin davant una comissió de recerca d'un parlament autonòmic "seran castigats com a reus del delicte de desobediència".





No obstant això, Rajoy i Santamaría ja van ser citats en 2017 per a la comissió d'investigació sobre l''Operació Catalunya' al Parlament, van rebutjar anar i no van tenir conseqüències.





Llavors van esgrimir un informe del Consell d'Estat, que establia que "no resulta obligat atendre el requeriment de compareixença" que pogués dirigir-se al president, a la vicepresidenta, ministres i exministres, alts càrrecs i exalts càrrecs de l'Estat i membres en actiu o no de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.