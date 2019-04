El detingut pel crim de Figueres va ser condemnat per un altre homicidi el 2008

El detingut aquest dilluns per matar un home d'una ganivetada al coll a Figueres (Girona) ja va ser condemnat per l'Audiència de Girona el 2008 per l'homicidi de la propietària del pis on vivia, i se li va imposar un internament psiquiàtric.









Mohamed R., de 41 anys, va ser condemnat a 14 anys d'internament psiquiàtric per aquests fets, comesos el 31 d'octubre de 2006, quan va apunyalar a la casolana que li llogava una habitació.





El crim d'aquest dilluns va ocórrer a la Rambla de Figueres, cap a les 20.30 hores, quan el detingut, sense dir res, va clavar una punyalada al coll a un home de 64 anys, i posteriorment va ser detingut per la Policia Local.





Després de rebre l'avís de l'agressió amb arma blanca, diverses dotacions dels Mossos, la Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) es van desplaçar al lloc i van localitzar la víctima amb una ferida d'arma blanca.





Una ambulància el va traslladar a l'Hospital de Figueres, on va morir més tard.





Hores abans, cap a les 15 hores, una veïna del municipi havia trucat al telèfon d'emergències 112 per alertar que l'ara detingut l'estava intimidant.





Diverses dotacions policials van identificar i van escorcollar, encara que no li van trobar cap arma i es va traspassar el cas a la Policia Local, sense que fos arrestat.