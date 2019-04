Més del 70 per cent dels problemes en els peus podrien resoldre amb podòlegs en Atenció Primària, tal com assegura en un informe el Col·legi Oficial de Podologia de la Comunitat de Madrid (COPOMA), organisme que defensa la necessitat d'incloure a aquests professionals en aquests serveis per frenar el desenvolupament de greus problemes de salut, sobretot en alguns col·lectius.









Així mateix, el treball destaca el 40 per cent de les lesions en el peu diabètic es podrien evitar si es diagnostiquessin i tractessin d'una manera ambulatòria, recordant que fins a un 34 per cent de les persones diabètiques poden desenvolupar úlceres al peu derivades de la neuropatia perifèrica. De fet, el risc d'amputació per peu diabètic a Espanya és de 52 per 100.000 habitants, bastant per sobre que en molts altres països europeus.





"Introduir la figura d'aquests professionals al servei públic de salut suposaria una inversió que, però, molt aviat es veuria amortitzada per la rebaixa de certs costos sanitaris derivats de solucions més dràstiques i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans" , ha asseverat l'organisme.





D'aquesta manera, la Unitat del Peu en Atenció Primària significaria descarregar consultes gràcies a la col·laboració amb altres especialitats que requereixen la intervenció de professionals de la Podologia; un filtre per a la remissió de pacients a l'àrea hospitalària; i la reducció de les llistes d'espera clíniques i quirúrgiques en Serveis d'Endocrinologia, Dermatologia, Traumatologia, Rehabilitació, Neurologia, Cirurgia i Urgències.





Un clar exemple és el que es produeix en Endocrinologia amb el tractament del peu diabètic, precisament una de les complicacions més freqüent en la diabetis i la principal causa de les amputacions no traumàtiques a l'extremitat inferior.





I és que, aquesta malaltia, que afecta el 7 per cent de la població, presenta multitud de complicacions en el peu. De fet, el 20 per cent dels diabètics que ingressen a l'hospital són per problemes als peus i, 5 de cada 6 amputacions no traumàtiques que es van practicar a peus són en pacients diabètics amb complicacions com úlceres, amputacions, infeccions o neuropaties.





REDUCCIÓ DE LES LLISTES D'ESPERA EN DERMATOLOGIA





Encara que hi ha diversos factors de risc com l'edat, el temps d'evolució de la malaltia, la biomecànica, el mal control metabòlic, la manca d'higiene o l'obesitat, aquests factors es podrien minimitzar des d'una bona atenció primària per part dels podòlegs.





Un altre exemple de reducció de les llistes d'espera seria dins de Dermatologia, com a conseqüència de l'atenció primerenca de les patologies dèrmiques simples com les berrugues, durícies i calls (helomes neurovasculars o hiperqueratosi), fongs a les ungles (onicomicosis) o suor excessiva (hiperhidrosi).





A més, també altres especialistes com cirurgians i traumatòlegs es veurien descarregats gràcies a la resolució de certes patologies per part de podòlegs en Atenció Primària, com patologies unguials (ungles encarnades, onicogrifosis o onicomadesis), problemes musculoesquelètics i osteoarticulars (fascitis, tendinopaties, neuritis, metatarsàlgies, dits en urpa, galindons o hallux valgus o exostosi).





D'altra banda, segons ha posat de manifest l'organisme, es reduirien també els costos psíquics i socials derivats de l'ansietat generada en les llistes d'espera, les baixes laborals i les amputacions en pacients amb peus de risc.





"La cartera de serveis podològics mínims imprescindibles per a la sanitat pública és la Podologia en Atenció Primària, la Podologia per a la cura del Peu Geriàtric i la Podologia per a la cura del peu diabètic. Pel que, als professionals de la podologia els correspondria el diagnòstic i tractament d'afeccions i deformitats dels peus dins de la podologia general, peus en risc i cirurgies podològiques", ha tancat la Comissió de Sanitat del Consell de Podòlegs.