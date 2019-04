L'emperado Akihito abandonarà aquest dimarts el tron del Crisantem, al qual va accedir el 1989 després de la mort del seu pare l'emperador Hirohito, i es converteix així en el primer monarca a abdicar des que ho va fer el 1817 l'emperador Kokaku.









Després de convertir-se en príncep hereu amb 18 anys, es va graduar quatre anys després a la Universitat Gakushuin de Tòquio. El 1959 va trencar amb la tradició i es va casar amb Michiko Shoda, una plebea filla del president d'una companyia. La parella es va conèixer jugant a tennis a Karuizawa, motiu pel qual la seva història d'amor va ser qualificada com el "romanç de la pista de tennis".





El matrimoni té dos fills, el príncep hereu Naruhito, el príncep Akishino i una filla, Sayako Kuroda, qui ja no és membre de la família imperial en haver-se casat, així com quatre nets.





L'emperador, que ara té 85 anys, ha patit diversos problemes de salut durant la segona meitat del seu mandat. Va ser intervingut per un càncer de pròstata el 2003 i va patir problemes relacionats amb l'estrès el 2008. El 2012 es va sotmetre a un bypass.





L'estiu del 2016 va expressar el desig d'abdicar en un inusual missatge de vídeo, en què explicava que l'amoïnava que el seu estat de salut li impedís complir amb les seves funcions. Atès que l'emperador no té cap poder polític, no pot discutir directament la seva abdicació, per la qual cosa el Parlament nipó va aprovar una llei 'ad hoc' el juny del 2017 per permetre-li deixar el tron.