El tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya ha escoltat aquest dimarts la versió contrària a la que van oferir els policies i guàrdies civils que van participar en el dispositiu per impedir el referèndum l'1 d'octubre de 2017: la dels votants. Tots ells, testimonis sol·licitats per les defenses dels acusats, han parlat de violentes agressions dels agents contra persones que, segons ells, sempre van actuar de manera "pacífica".









En general, els votants han relatat els mateixos fets, però des d'una perspectiva molt diferent de la que tenen policies i guàrdies civils: si aquests van dir que els manifestants els impedien l'entrada als centres de votació exercint una resistència activa, col·locant estratègicament per a això --asseguts o amb els braços entrecreuats--, els votants afirmen que estaven exercint el seu dret a manifestar-se; si els agents asseguren que van utilitzar la mínima força imprescindible sense treure les defenses reglamentàries la majoria de les vegades i que els van agredir amb puntades de peu i cops de puny, l'altra part parla de pallisses i cops de porra dels policies i que els votants es defensaven "amb les cames "; si els primers qualifiquen d'assetjament el seguiment dels votants quan marxaven amb les urnes i el material electoral, els segons només consideren que els "acompanyaven".





A més, diversos testimonis, alguns d'ells alcaldes, han afirmat que les setmanes prèvies a la consulta independentista il·legal no van escoltar crides expressos del Govern de Carles Puigdemont per acudir a les urnes. Un d'ells ha matisat: "crides, no; informació que s'anava a celebrar el referèndum, sí".





Així han transcorregut els testimonis de votants de l'1-O a aquesta jornada del judici, donant la seva versió primer sobre el que van veure en els col·legis catalans, i després contestant als fiscals, l'advocada de l'Estat i l'acusació popular que exerceix Vox, que han tractat d'exposar aquestes contradiccions entre una i altra versió.





"Van començar a treure gent, em van agafar dos policies i ràpidament em van portar a l'altre costat. Vaig veure cops i a gent a la qual agafaven pels cabells. Van estar traient a la gent de forma bastant violenta i van entrar dins", ha explicat el primer testimoni de matí, Santiago Valls, que ha assegurat que els manifestants "en cap moment" van agredir els policies, el que contradiu la versió dels mateixos agents, ja que desenes d'ells ja han declarat en el judici i pràcticament tots han parlat de puntades i cops provinents dels votants.





"Ens van apallissar brutalment", ha manifestat un altre testimoni en resposta a les preguntes de l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde. Alguns fins i tot s'han referit a les unitats de Policia Nacional i Guàrdia Civil enviades als col·legis com "batalló" o "exèrcit".





PALLISSES I CAPS OBERTES





Un dels testimonis més crus ha estat el de Joan Pau Salvadó, que ha dit que de "un ambient molt tranquil i d'emoció" es va passar a "pallisses" i "caps obertes" per les agressions que assegura que van patir per part dels agents . "Els donaven al fetge, a la panxa, a les parts baixes, i quan s'ajupien de dolor els obrien el cap. Vaig veure gent plorant, gent cridant, amb por", ha ressaltat.





Visiblement emocionat, aquest testimoni ha explicat que la gent demanava als guàrdies civils que van actuar en el col·legi al que va acudir "els demanava que no els peguessin" i els deien que "només volien votar" i no volien "fer mal a ningú". Quan els agents van marxar, la gent "els anava acompanyant amb les mans en alt", ha afegit, al contrari que el que s'ha dit pels policies, alguns dels quals van resultar ferits durant la seva intervenció en els centres.





Durant les seves declaracions, els policies i guàrdies civils també van parlar d'insults per part dels manifestants, en els quals van veure "cares d'odi". Els votants, per la seva banda, han parlat de "cares de por, de perplexitat" i han negat insults o amenaces al principi, però en el torn de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat sí que han reconegut que alguns van poder "perdre els nervis ", però sempre arran de l'actuació policial. De fet, un testimoni ha apuntat que sí va escoltar insults per part dels policies, com "rates", "gossos" o "us donarem fins al DNI".





Els agents també van assegurar que els membres de la policia judicial van anunciar en cada col·legi que tenien ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de tancar els centres i confiscar el material electoral, però els votants han assegurat que en cap moment van escoltar això. Però gairebé tots si coneixien la suspensió del Tribunal Constitucional, encara que tots han defensat el "dret a votar" i un alcalde, Marc Puigtió, ha admès que va animar els veïns a participar en el referèndum.





"Sabia que el referèndum havia estat suspès i que hi havia una ordre judicial?", Ha preguntat a un testimoni l'advocada de l'Estat Rosa Maria Seoane. Sabia que votar no és delicte. També crec que que havien de haver-nos protegit i no pegar-nos", ha replicat el compareixent, de manera que el president del tribunal, Manuel Marchena, li ha interromput demanant-li que contesti.





"VAN VENIR A PER NOSALTRES"





"Sabia que havien anat policies i guàrdies civils a Catalunya per evitar la celebració del referèndum?", ha afegit Seoane, al que el testimoni ha reconegut que si. A aquesta mateixa pregunta, un altre votant, Albert Salvadó, regidor a més de la localitat de Sant Carles de la Ràpita i membre d'ERC, ha dit que ho va saber per la premsa, apuntant a més que el va patir "en pròpia pell". "Van venir a buscar-nos", ha asseverat.





Aquest regidor ha tractat de mostrar cert desconeixement de les ordres judicials que s'havien emès per impedir el referèndum, però sí que ha volgut deixar clar que malgrat a tot això "està permès votar". Marchena, un cop més, ha hagut d'intervenir per demanar al testimoni que no faci valoracions polítiques.





Un dels testimonis més curiosos ha estat el de Pilar Calderón, una dona que ha dit que va exercir de apoderada d'ERC el dia del referèndum en un col·legi de Sabadell, tot i que ha manifestat que ho va fer "voluntàriament", sense que ningú li nomenés o s'ho s'encarregués.





Segons ha relatat, ella va passar dissabte al centre "organitzant activitats lúdiques" com ioga o teatre, i va dormir allà. "Van organitzar activitats perquè no es poguessin tancar les escoles?", Ha preguntat el fiscal. "Vam decidir que fent activitats era una manera de manifestar el nostre dret al vot. No sabíem que havia de venir la policia a tancar-los", ha explicat.





DISFRESSES, JOGUINES I MENJAR PER CELÍACS





Davant la insistència del representant del Ministeri Públic, aquesta testimoni ha acabat reconeixent que els votants volien impedir l'entrada dels policies, després de defensar que l'únic que feien era "manifestar-se", asseient-se en el sòl de l'entrada amb les mans aixecades.





Segons la testimoni, els policies van passar una bona estona dins el col·legi buscant les urnes i el material electoral, "rebentant portes" el menjador i altres aules, però finalment van marxar sense res. Sí que es van emportar material escolar, "com disfresses o joguines", ha assegurat. Un altre testimoni que també va estar en aquest centre ha afegit que es van dur "aliments per a celíacs".





Quan se'n van anar els agents, els votants van decidir "entre tots" que el col·legi es tornaria a obrir. L'advocat de Vox Pedro Fernández ha volgut saber llavors què van fer després amb les urnes, però la testimoni no ho sap. Tampoc va saber com van arribar les urnes al centre: "Jo vaig dormir al col·legi i quan em vaig aixecar les urnes hi eren, a la porta".