La Secció Sisena de l'Audiència Provincial de La Corunya, amb seu a Santiago, ha condemnat a cinc anys i un mes de presó a José Enrique Abuín Gey, àlies 'El Chicle', pels delictes de detenció il·legal consumat i agressió sexual en grau de temptativa, dels quals va ser víctima una jove a Boiro en uns fets ocorreguts el 25 de desembre de 2017.









Així, la sentència assegura que 'El Chicle' "va buscar des d'un principi i va aconseguir" privar la denunciant "de la seva llibertat ambulatòria", i determina que la seva intenció era la de "posar-la al cotxe i traslladar-la a algun lloc per satisfer la seva ànim libidinós".





"No se li ocorre a aquest tribunal cap altra alternativa. La seva intenció no era la d'apoderar-se de la seva diners o del mòbil. El que pretenia era agafar el telèfon de la víctima perquè no pogués demanar ajuda", estableix la sentència, rebutjant la argumentació en el judici de l'acusat, que va al·legar que únicament va tractar de robar-li.





Per arribar a aquesta conclusió, el tribunal recorda que l'acusat "va rebutjar" els diners que li oferia la víctima i conclouen que "si hagués volgut robar-li no tenia cap necessitat de introduir-la al cotxe".





De fet, i en una descripció que recorda al cas Diana Quer (del qual també està acusat Enrique Abuín), els magistrats apunten que "l'atac sorprenent a una dona jove, de nit, en una zona poc transitada i l'intent reiterat de tancar-la al maleter del vehicle "porten a" inferir, com a única hipòtesi versemblant, que tractava de traslladar-la a un lloc més segur per poder abusar sexualment d'ella".





Per a la sala, "el que no l'hagi pogut materialitzar va ser degut, sens dubte, a l'enteresa de la víctima, que es va resistir com va poder a l'agressió soferta", i a l'ajuda dels dos joves que, "en acudir en auxili d'aquella, van obligar a l'acusat a fugir del lloc del crim sense aconseguir el seu objectiu últim".





A més d'un delicte de detenció il·legal en concurs amb un delicte d'agressió sexual en grau de temptativa, els jutges consideren a Enrique Abuín culpable d'un delicte lleu de lesions, pel que li han imposat el pagament d'una multa de 600 euros.





L'acusat també ha estat condemnat a la prohibició d'acostar a menys de mig quilòmetre de la víctima, així com al seu domicili, i de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà durant 10 anys. Pel que fa a les indemnitzacions, haurà d'abonar a la perjudicada 11.546 euros per incapacitat temporal i seqüeles i al Sergas 1.120 euros, més la quantitat que es determini en fase d'execució de sentència, en concepte de despeses d'assistència psicològica que es prestin a l'afectada .





RESOLUCIÓ DE LA DESAPARICIÓ DE DIANA QUER





A més de la pròpia condemna, la rellevància d'aquest cas, ocorregut en el Nadal de 2017, radica que va ser l'origen del desenllaç de la desaparició de Diana Quer, ocorreguda en la veïna localitat de Pobra a l'agost de 2016.





Va ser arran de la detenció de Abuín Gey per aquest intent d'agressió quan 'El Chicle', que ja era sospitós de la desaparició de la jove madrilenya, va conduir els agents a una nau abandonada de Rostits, a Rianxo, on va ser localitzat el cadàver de Diana després de 500 dies submergit en un pou.





De fet, durant el judici per l'agressió de Boiro, i malgrat les protestes del president del tribunal per tractar-se d'un cas encara sense jutjar, van ser diversos els llaços que es van tendir entre la desaparició i mort de Diana Quer i aquest atac.





Així, els agents que van reconèixer a Abuín Gey en l'enregistrament que va realitzar la víctima de Boiro de l'agressió van indicar que la seva veu els sonava tant per casos de narcotràfic anteriors en els quals se li havia fet seguiment com per la pròpia investigació de la desaparició de Diana Quer. De la mateixa manera, van equiparar el 'modus operandi' en la manera en que 'El Chicle' va abordar a aquesta víctima amb el que, suposadament, li va passar a Diana Quer.





Aquesta és la primera condemna per Abuín Gey, que està pendent encara de comparèixer davant la justícia pel cas Diana Quer. No obstant això, i encara que el tribunal ha insistit a separar els dos casos, la sentència dóna suport algunes de les peticions de la família de la jove madrilenya, tal com ha clamat en diferents ocasions el seu pare, Joan Carles Quer.





En concret, el fet que la sentència descarti que 'El Chicle', com al·lega, tractés únicament de robar a la jove i determini que l'"única alternativa" és que tenia l'objectiu d'agredir sexualment la víctima, va en la mateixa línia que l'acusació particular i la del Ministeri Públic en el cas Diana Quer, en què, independentment de la inexistència de proves físiques, apunten a la motivació sexual de Abuín Gey. Aquest punt avala la petició de presó permanent revisable per a ell.





UNA PENA MEDIA





En tot cas, i donada l'expectació generada per aquest cas pel que fa a la desaparició i mort de Diana Quer i fins i tot al procés en el qual Abuín està immers per haver suposadament agredit sexualment la seva cunyada, el tribunal recorda en la sentència que els fets que s'enjudicien són els ocorreguts el dia 25 de desembre de 2017 i que es van desenvolupar en un lapse temporal que es va perllongar entre 10 i 15 minuts.





"Es jutja l'acusat pel que va fer i tenia intenció de fer aquest dia. No se li jutja pels fets ocorreguts l'any 2005 en el partit judicial de Noia, ni pels ocorreguts a l'agost de 2016 en el partit judicial de Ribeira, als quals s'ha referit el ministeri fiscal en el seu escrit d'acusació i que s'han tractat d'introduir al llarg del procés per diferents vies. Tals fets no només no són objecte del present procediment, sinó que es troben en fase d'investigació i ni tan sols han estat jutjats", aclareixen els magistrats.





Incideix també tribunal, en referència a la petició de 15 anys de presó per part de Fiscalia, que la fi de prevenció de la pena, o la "exemplaritat" de les condemnes, "no es compleix imposant penes desmesuradament altes en relació amb el delicte que es jutja, o tractant de sancionar penalment més conductes que les realment comeses".





Amb això, determinen, els jutges han d'aplicar la llei "sense estridències, sense exhibicionisme i amb rigor", cosa que "hauria de ser exigible" també "als restants operadors jurídics". "Perquè els efectes perversos que produeix aquesta falta de rigor són el de transmetre a la societat una falsa imatge d'impunitat i el de soscavar la confiança d'aquesta en els tribunals de Justícia", conclouen. Descartant que concloguin circumstàncies de traïdoria, el tribunal imposa a 'El Chicle' una condemna en el tram mitjà d'aquests delictes, de cinc anys i un mes de presó.