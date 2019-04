La Confederació d'Artistes Treballadors de l'Espectacle (Conarte) i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) han criticat en un comunicat l'"abús" de la Uefa després de la convocatòria d'un càsting per a 200 artistes voluntaris per participar en la cerimònia d'obertura de la final de la Uefa Champions League.









Segons aquest comunicat, difós a través de Facebook i Twitter, aquesta denúncia sorgeix arran de la publicació d'una audició al portal 'Danza.es', per una "productora veterana en l'organització de produccions artístiques com SoldOUT", en la qual es convoca a un càsting per a 200 artistes voluntaris, majors de 16 anys.





En aquest anunci es demana als participants disponibilitat per assajar entre el 15 de maig i l'1 de juny, acompanyant en aquesta cerimònia a "un artista musical de fama mundial i un coreògraf de reconegut prestigi internacional".





Les associacions han considerat aquest anunci un "atemptat a la dignitat i els drets de les i els artistes escènics", i recorden altres "ofertes de treball no remunerat" per participar al 080 Barcelona Fashion Week o a la gala dels Premis Goya.





Per això, han demanat convertir la cerimònia d'obertura per a la final de la Uefa Champions League a "exemple de bones pràctiques per al sector de l'entreteniment" i demanen que des de les institucions esportives es respectin les condicions laborals i les condicions salarials del sector dels artistes escènics, que segons destaquen està prou depauperat i fràgil.





Tal com assenyalen, no pagar als artistes pel seu treball és un "insult" i "menyscabament" de la capacitat professional, per la qual cosa reclamen a la Uefa que es converteixi en un "exemple de bones pràctiques" i rebutgi aquest tipus de conductes que en la seva opinió atempten contra la dignitat dels treballadors, vulneren la normativa laboral i suposen un frau a la Seguretat Social.





Per tot això, reclamen tant al Ministeri de Cultura i Esport com a la Reial Federació Espanyola de Futbol que doni suport a les bones pràctiques i reclamen a les entitats privades que patrocinen l'esdeveniment que exigeixin "tant a la UEFA, a la productora SoldOUT com a qualsevol empresa subcontractada, el compliment de la legalitat vigent i una inversió ètica de la seva inversió publicitària".





A part l'AADPC, integren Conarte l'Associació de Professionals de la Dansa de Madrid, la Unió d'Actors de Canàries, l'Associació Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana, la Unió d'Actors de la Regió de Múrcia, Actors i Actrius Professionals Valencians, l'Associació d'Actors i Actrius de les Illes Balears, i l'Associació d'Actors i Actrius de Galícia.