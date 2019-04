Les eleccions de la Cambra de Barcelona comencen el dijous 2 de maig

El període per votar en les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona començarà aquest dijous a les 9.00 hores i fins al dimarts a la mateixa hora es podrà votar de forma electrònica en les eleccions de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.





Segons ha informat aquest dimarts la institució cameral, els electors estan cridats a triar 40 dels 60 membres del seu ple en el cas de Barcelona.









Per participar en el procés electoral serà necessari formar part del cens i disposar d'un certificat digital que incorpora la identificació de la persona i la representació que ostenta, i que només pot ser utilitzat per la persona titular del mateix, ha recordat la presidenta de l' Junta Electoral Central, Marta Felip, en una nota informativa.





El període de votació arrenca dijous i acabarà el dimarts dia 7 a les 9.00 hores, i serà complementat amb una votació electrònica presencial que es realitzarà als col·legis electorals acordats el dia 8 de maig de 10.00 a 18.00 hores.





VOT REMOT, OPCIÓ PREFERENT





A la nota, Felip ha explicat que l'exercici del vot de forma remota "es configura com a opció preferent" per l'amplitud del període de votació, i que la via presencial s'ha de considerar una alternativa residual tenint en compte els horaris restringits i l'operativa de comprovació documental que comporta.





Felip també ha recordat que les activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres de caràcter primari i els serveis mediadors d'assegurances i reassegurances privades que es presten per persones físiques, així com les corresponents a professions liberals, no estan incloses en el cens de la cambra.





El cens ha estat configurat per les càmeres amb la col·laboració de l'administració tributària competent i d'altres administracions que han aportat la informació necessària.