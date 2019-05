El PSOE optaria per la presidència de Narbona a la Cambra Alta i Calvo a la Baixa

El proper 21 de maig el Congrés i el Senat tindran nous presidents. Les dues Cambres, gràcies a la majoria socialista, estaran presidides per membres del PSOE, tot i que de moment no està clar per què membres.









Això sí, dins del partit ja han començat a sondejar alguns noms. Per al Senat, l'exministra i presidenta del PSOE des 2017, Cristina Narbona, i per al Congrés, l'actual número dos del Govern de Pedro Sánchez i secretària d'Igualtat de la direcció federal, Carmen Calvo, tal com destaca 'El Confidencial' .





Calvo, que opta a presidir el Congrés, va ser vicepresidenta primera de la cambra baixa entre 2007 i 2008. A més, compta amb una trajectòria institucional que juga al seu favor a l'hora d'ocupar aquest lloc estratègic.





Encara que, d'aquesta manera, si Calvo acaba a la cambra baixa, deixaria de ser la mà dreta de Pedro Sánchez, tot i que estaria en un lloc de màxima rellevància institucional.





D'altra banda, el cas del Senat és diferent. Des del partit socialista, tal com indica el rotatiu prèviament citat, Cristina Narbona és la candidata amb més opcions d'ocupar el càrrec.





Narbona compta amb una carrera política que supera els 30 anys. Ha estat viceconsellera d'Economia de la Junta, directora general del Banc Hipotecari, directora general del Banc Hipotecari, secretària d'Estat de Medi Ambient, portaveu adjunta del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, entre altres càrrecs.