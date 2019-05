L'Ajax guanya al Tottenham i segueix passejant l'etiqueta de descarat per Europa

L'equip revelació de la màxima competició europea, l'Ajax d'Amsterdam, va tornar a guanyar a domicili en una eliminatòria de la Champions League i va batre el Tottenham, en l'anada de les semifinals, al nou feu anglès (0-1).

















Amb moltes lesions, sobretot en atac, el Tottenham, molt exposat després d'eliminar al Manchester City, va arribar al xoc contra l'Ajax, davant de la seva afició, i amb la possibilitat de plantar-se en una final de la Champions per primera vegada en la seva història .





Els de Pochettino, minvats per les baixes, a les quals es va sumar la de Vertonghen -no guanyen per disgustos-, es van veure superats en el control del partit pels holandesos, que es van avançar, en la primera meitat, gràcies a un gol de de Beek.





Un solitari gol per als de Ten Hag li dóna la victòria al jove quadre holandès, que segueix amb el seu desvergonyiment per Europa i, ara sí, està a tan sols un partit de tornar a una final de Champions.





El Tottenham poc va tenir a dir en la trobada i molt haurà de treballar durant la setmana per treure un bon resultat a Holanda, ja que sinó dirà adéu a la seva camí a la màxima competició europea.





L'AJAX, PLE DE VICTÒRIES A DOMICILI A LES ELIMINATÒRIES





Els de Ten Hag encara no saben el que és empatar o perdre en les eliminatòries lluny de casa seva. En els vuitens de final es van imposar (1-4) al Reial Madrid, en els quarts de final van fer el mateix en el Juventus Stadium (1-2) i finalment, al feu del Tottenham el resultat també va ser favorable a l'Ajax (0 -1).



Això sí, a Holanda han perdut els dos partits. Passarà el mateix a la tornada de les semifinals? Aviat ho sabrem.