Leo Messi es recrea al seu temple i acosta el Barça a la final

El FC Barcelona està a un pas de tornar a una final de la Champions quatre anys després. L'equip blaugrana té nom propi: Leo Messi, ja que l'argentí sí que creu que al Camp Nou és el seu temple i es va encarregar de demostrar-ho.





Els de Valverde deixen l'eliminatòria mig sentenciada davant un equip que no va saber perforar la porteria de Ter Stegen i que ho tindrà molt complicat per posar-li les coses difícils a Anfield al quadre català.





El Camp Nou es va vestir de gala per a albergar una de les millors nits europees dels últims temps. Més de 98.000 persones no es van voler perdre l'exhibició de l'argentí en el feu català en un partit que va acabar 3-0 i que va deixar a un Liverpool molt tocat, que bé va poder marcar algun que altre tant.





El xoc va començar amb domini blaugrana però sense ocasions que inquietessin a Alisson. El Barça va estar còmode amb la pilota en els primers vint minuts i el domini inicial es va transformar en el primer gol dels locals. Jordi Alba, un especialista, es va encarregar de filtrar una pilota dins de l'àrea perquè Luis Suárez es reconciliés amb el gol en una eliminatòria europea.





Però amb el 1-0, l'elenc de Klopp va començar a trobar-se còmode amb la pilota. Però, igual que el Barça durant l'inici, tampoc va deixar cap ocasió clara. Ter Stegen no va haver d'esforçar fins a la segona meitat, on va treure dues mans salvadores per evitar el gol anglès.





MESSI VA DECIDIR APODERAR-SE DE L'ELIMINATÒRIA





La segona meitat va començar justament amb el pla de partit desitjat per al Liverpool. Els visitants van ofegar el Barcelona i els de Valverde van patir durant el primer tram del segon acte.





El Liverpool li va robar la pilota als blaugrana i va estar manant en el partit durant uns minuts. El tècnic extremeny, llavors, va reaccionar, i va donar entrada a Semedo per rellevar Coutinho, que no va tenir una gran nit.





Amb el 4-4-2, l'equip català es va trobar més còmode i, llavors, va arribar el segon gol, obra de Leo Messi després d'un xut al pal de Luis Suárez.





En aquest moment l'argentí es va animar i va voler deixar un gol per a la història de les semifinals. I és que al minut 81, el millor jugador del món es va inventar un llançament de falta que va entrar per l'escaire. Messi va embogir al mateix temps que al Camp Nou, que estava vivint una nit màgica al costat de l' '10', tot i que el joc de l'equip no estava sent brillant.





DEMBÉLÉ VA TENIR LA SENTÈNCIA





Amb el 3-0, el Barcelona va poder augmentar el seu avantatge i deixar la eliminatòria sentenciada. El francès, que portava menys de dos minuts en el terreny de joc va pecar de falta d'adaptació a la trobada i va regalar la pilota a porter brasiler del Liverpool, que ja donava per fet que anava a sortir amb quatre dianes encaixades.





D'aquesta manera, el Barcelona viatjarà a Liverpool, on disputarà la tornada de l'eliminatòria dimarts que ve, amb un resultat pràcticament immillorable i amb molt a favor. Tot i que el Liverpool, a Anfield, és un altre equip i, a Europa, mai es pot donar una eliminatòria per guanyada, sinó, que l'hi preguntin a la plantilla blaugrana.