Mann contra Nazilandia

Thomas Mann, autor de la novel·la 'La muntanya màgica' i de 'Mort a Venècia', va guanyar el Nobel de Literatura el 1929, quan tenia cinquanta-quatre anys d'edat. El 1936 se li va retirar la nacionalitat alemanya i poc després es va refugiar a la universitat nord-americana de Princeton. Avui referirem algunes de les coses que va arribar a dir a 'ona llarga'. En 1940 va començar unes locucions mensuals a la BBC, d'entre cinc i vuit minuts de durada, dirigides als seus compatriotes alemanys i que va prosseguir durant cinc anys, fins al final de la guerra. Com un profeta, clamava: "Alemanys, salveu-vos!", "Els vostres senyors us han ficat a la closca que la llibertat és un trasto passat de moda". Els deia a més que no dubtava de la seva submissió al Führer, "ja que la vostra obediència no té límits, i, us ho dic francament, es torna cada dia més imperdonable". Per això, "el major benefici moral que es pot fer al poble alemany és explicar-ho entre els pobles oprimits". Alemanya, prosseguia, hauria de témer més la victòria hitleriana que la seva derrota, tot i el missatge de Goebbels: "si no venceu, sereu aniquilats". Els alertava del parany de deixar-se guanyar per la paüra, acceptant la intoxicació que se'ls servia. D'altra banda, Thomas Mann al·ludia clarament a l'extermini organitzat de jueus i al obsessiu atropellament de la veritat que els nazis cometien.





Als sequaços de la banda nazi se'ls qualificava en aquests gairebé seixanta discursos com terroristes, degenerats, miserables, usurpadors, rufians, esbirros, perversos, vils, infames, pèrfids, corruptes, camorristes, porqueria, brètols, bergants, pollosos, mentiders, fanfarrons, rastrers, atroços, genocides, estúpids, espantalls, esparracats, indesitjables, imbècils, fanàtics. Alemanya, concloïa, havia de desfer-se d'aquesta tropa i saber que "no és l'eix al voltant del qual tot gira", sinó un poble com qualsevol altre, format per simples éssers humans. Però per aquí es va colar una frase embriagada d'insensatesa: el nacionalsocialisme, un "islam d'escala de servei". A prop del 'fi', els va dir que Alemanya "també pot viure, i ser feliç, sense les regions orientals i occidentals que perdrà per les barbaritats d'un Reich bel·licós". I després els va declarar que no tornaria a Alemanya, perquè "com tornar a una pàtria que no existeix com a unitat?". Ai, Mann!