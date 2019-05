Borrell fa passos per presidir la Comissió Europea

L'actual ministre d'Exteriors, Josep Borrell, fa passos per convertir-se en president de la Comissió Euroea.









L'actual candidat del PSOE a les eleccions europees del 26 de maig té cada vegada més possibilitats i està previst que el president del Govern, Pedro Sánchez, defensi la seva candidatura per succeir el popular Jean-Claude Juncker.





Després de les eleccions del 26 de maig, jornada electoral també per a les municipals, Europa haurà de triar entre tres grans grups: populars, socialistes i liberals.





Les enquestes indiquen que el Consell Europeu anirà per al PPE, la Comissió per al PSE i el Parlament per ALDE.





Aquesta distribució situaria en bona posició a Borell per presidir la CE, ja que hi ha pocs governs socialistes a Europa i, després dels bons resultats del PSOE el passat 26 d'abril a les eleccions generals espanyoles, les opcions del ministre d'Exteriors s'han disparat.