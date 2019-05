Cau una xarxa que va introduir més de 350 asiàtics a Espanya

La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa dedicada a introduir amb embarcacions a Espanya a immigrants d'origen asiàtic, amb la detenció de 11 membres de la xarxa a Barcelona, ha informat aquest dijous en un comunicat.









L'organització, formada per ciutadans de Bangla Desh, presumptament va facilitar l'arribada d'almenys 350 ciutadans asiàtics procedents de Bangla Desh, Sri Lanka, Pakistan i l'Índia, que havien de pagar entre 14.000 i 20.000 euros cadascun.





La investigació va tenir el seu inici amb l'arribada a les costes gaditanes de diverses embarcacions amb immigrants irregulars d'origen asiàtic, que venien de la mà de diverses organitzacions criminals que es dedicaven a traficar amb persones.





Una organització s'encarregava de la captació en origen, una altra gestionava els trasllats i l'allotjament en els països de trànsit, una altra materialitzava la travessia marítima, i la principal, establerta a Espanya, coordinava tots els aspectes operatius des de l'inici fins al final.





Tenien infraestructura per a la captació i el trasllat d'immigrants als seus països de procedència, sent allotjats en ciutats de països de trànsit com Algèria (Alger, Orà, Maghnia) i el Marroc (Rabat, Casablanca, Tetuan, Oujda).





El 'modus operandi' es basava en l'obtenció de forma fraudulenta de visats per a Algèria, en la seva representació consular a Índia, i després de volar el país nord-africà, eren allotjats en ciutats frontereres amb el Marroc fins a ser guiats a peu en horaris nocturns i amb la connivència de les autoritats de control fronterer de tots dos països, fins al Marroc.





Mantenien els immigrants allotjats durant mesos en habitatges de ciutats marroquines en condicions d'amuntegament on se li proporcionava manutenció i se'ls ocultava fins al viatge.





Des de la ciutat de Barcelona, on es trobaven els principals traficants de la xarxa, es donaven les ordres i comunicacions als captadors i als intermediaris.





També s'encarregaven de tots els trajectes i allotjaments dels immigrants, des dels països asiàtics d'origen fins a Algèria amb avió, el pas de frontera a peu fins al Marroc i a través de l'Estret de Gibraltar o Mar d'Alborán fins a les costes espanyoles.





La xarxa comptava amb un falsificador a Barcelona que feia servir diversos segells d'organismes oficials de Bangla Desh amb els que expedia certificats d'antecedents penals i renovava passaports.





En l'operació es van realitzar tres entrades i registres-cinc inspeccions comercials a la ciutat de Barcelona, i en total s'han intervingut 18.000 euros, segells d'organismes oficials de Bangla Desh, documentació falsificada, 32 passaports, més de 200 documents tipus certificats així com dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació.