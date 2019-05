El Barça Lassa es queda a les portes de la 'Final Four'

El Barça Lassa ha perdut aquest dimecres davant Anadolu Efes Istanbul (80-71) al Sinan Erdem Dome en el cinquè i definitiu partit dels 'play-offs' de l'Eurolliga, quedant-se fora de la 'Final Four' de Vitòria-Gasteiz en no poder frenar el triple dels turcs i quedant-se sense força per fer una gesta que va tenir a prop.





Va anotar 17 de 39 triples Anadolu Efes, que tan sols va tirar 15 vegades de tirs de dos per 16 tirs des de la línia de tirs lliures. Partit atípic que, amb un 43,6% d'encert des de la llarga distància, li va permetre superar un Barça que va arrencar imparable però es va quedar sense encert i sense enganxada a dalt.

D'aquesta manera, l'equip de Svetislav Pesic va quedar condemnat a patir ia lluitar sense opcions reals d'anar a la final a quatre. La gesta de guanyar un cinquè partit a domicili per primera vegada -sense tenir factor pista a favor- va ser massa, i no es va poder batre a la història.





FOTO: FCBarcelona





Mentre que Adrien Moerman es va prendre la seva revenja després de la sortida del Barça Lassa anotant diversos triples a la segona part, inclòs el tir clau que va posar el 78-71 amb què es va determinar el guanyador del xoc, va ser Shane Larkin de nou el millor amb els mateixos 18 punts que el '4' francès, i Vasilije Micic va repartir 10 assistències a més de ficar 10 punts.





Els blaugranes van començar bé el partit, sense por escènica i amb un gran encert de tir que els va permetre signar el millor quart en tota la sèrie. Però Anadolu Efes, des del triple i llançant més des de la llarga distància que de tirs de dos, va aguantar el tipus. Les entrava gairebé tot als locals, i van marxar al descans amb un lleuger avantatge (47-42).





En aquest tipus de partit, sense poder evitar els míssils terra-aire d'Efes, el Barça va entrar poc a poc en un escenari pitjor. Se'n va anar acabant l'encert en les files blaugranes i als turcs els succeïa el contrari, sumant a més un Adrien Moerman que va anar de menys a més i amb un Shane Larkin en mode 'all-star', una altra vegada.





Malgrat això el Barça va estar ficat en el partit fins a l'últim quart, salvant el tercer període gràcies al rebot, en defensa i en atac, i pujant la intensitat enrere. No obstant això, aquest tercer quart va veure trigar quatre minuts el Barça a ficar la seva primera cistella, amb Tomic, i això va penalitzar en excés als catalans. Defensaven bé però, sense anotar, va ser impossible tornar a posar-se a dalt.





Hi havia dominat el marcador l'equip de Pesic fins que Micic va anotar en el triple, ben entrat el segon quart, per posar un 40-39. Però aquesta baixada entre el final del segon quart i l'inici del tercer va dur a Efes a destensarse, a enrocar-se en la seva gran canell i en els tirs lliures d'oposició, ja escapar-se en el marcador.





No obstant això, el Barça, que havia arribat a tenir 7 punts d'avantatge en el primer quart, va poder reduir la diferència màxima per Anadolu Efes (11 punts, 68-57) i va arribar a estar a 75-71 baix, després d'un triple de Pau Ribas que va ser el millor en l'ocàs blaugrana. Però Chris Singleton va relliscar i va perdre una pilota que els podia acostar més, Moerman va ficar aquest triple a manera de 'cop de gràcia'.





El Barça Lassa, tot i millorar les dues últimes decepcions de temporada sense 'play-offs', es queda en aquests quarts de final. No podrà anar a Vitòria i la seva última presència en una 'Final Four' seguirà sent la de Milà el 2014. Això sí, si es manté la base, i amb més experiència, l'any següent l'objectiu hauria de ser millorar el vist en aquesta cruïlla , on els triples d'Efes han estat determinants.